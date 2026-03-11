WTA Indian Wells: Mboko sul velluto contro Anisimova. Noskova spazza via Eala

Victoria Mboko e Linda Noskova hanno ottenuto due convincenti vittorie nella notte californiana di Indian Wells. Strappando il pass per i quarti di finale del terzo WTA 1000 stagionale. La giovane canadese ha sconfitto in due set – 6-4 6-1 – la statunitense Amanda Anisimova. Mentre la tennista ceca ha dominata la filippina Alex Eala, chiudendo in meno di un’ora per 6-0 6-2.

[10] V. Mboko b. [6] A. Anisimova 6-4 6-1

Victoria Mboko ha messo in piedi una prestazione di spessore per battere l’americana Amanda Anisimova per 6-4 6-1 in 1 ora e 13 minuti, conquistando così il suo primo quarto di finale a Indian Wells.

Per la diciannovenne bisogna iniziare a parlare di buone abitudini in quanto si è appena aggiudicata il suo terzo quarto di finale in un WTA 1000 in appena sette partecipazioni. Oltre alla quinta vittoria in carriera contro una Top 10 — la quarta nel 2026. Mboko nella serata di Indian Wells ha sfoderato un tennis pulito ma incisivo, approfittando anche di una prestazione insolitamente imprecisa dell’americana, in risposta quanto al servizio, specie con una seconda palla in cui ha racimolato solo 5 punti su 18. Alla fine del match, Mboko ha vinto più della metà dei punti giocati sul servizio di Anisimova (35 contro 34). A questo si aggiunge una sola palla break concessa e annullata, fattori che le hanno permesso di comandare per tutto l’arco dell’incontro.

Nel primo set la canadese ottiene il break decisivo nel settimo game. Ma è nel secondo che scava il solco, grazie ai tre break nel game di apertura, nel quinto e infine settimo gioco. Victoria chiude con sette errori non forzati e 14 vincenti. Per la ragazza cresciuto a Toronto è la sedicesima vittoria stagionale, che la colloca al secondo posto nel tour dietro solo a Elina Svitolina (17). Adesso, nei quarti di finale di Indian Wells Mboko avrà l’occasione di affrontare la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. In quella che sarà una rivincita degli ottavi di finale dell’Australian Open di quest’anno, dove la bielorussa vinse in due set.

[14] L. Noksova b. [31] E. Eala 6-2 6-0

La giocatrice ceca Linda Noskova ha dominato la filippina Alexandra Eala in due set, lasciandole appena due game per raggiungere il suo primo quarto di finale stagionale al BNP Paribas Open.

Un eloquente 6-0 6-2 in appena 55 minuti è lo spettacolo andato in scena sullo Stadium 1, dove Noskova ha iniziato strappando il servizio a Eala nel primo game e da quel momento non si è più voltata indietro. Ha mantenuto il servizio portandosi sul 2-0 e, dal 4-2 nel primo set, la ceca ha vinto otto game consecutivi spazzando via la sua avversaria.

Noskova, numero 14 del ranking WTA, ha messo a segno sette ace e ha annullato l’unica palla break affrontata. Ha inoltre convertito cinque delle otto opportunità di break sul servizio di Eala. Alla sua quarta partecipazione in carriera a Indian Wells, Noskova ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale del torneo. A 21 anni è la seconda giocatrice ceca più giovane ad aver raggiunto tre quarti di finale nei tornei WTA 1000, più grande solo di Marketa Vondrousova.

Noskova affronterà adesso la qualificata australiana Talia Gibson, che ha battuto Paolini, per aggiudicarsi un posto in semifinale.