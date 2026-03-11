WTA Indian Wells, Swiatek: “Arriva il gran caldo? Regolerò le corde”

Non c’è stata storia tra Iga Swiatek e Karolina Muchova, 6-2 6-0 in 77 minuti, dove la statistica che più spiega il punteggio finale riguarda gli errori forzati: 25 per Karolina a fronte dei 3 soli per la numero 2 del mondo. L’unico vero brivido nel finale, quando Iga ha avvertito un fastidio alla caviglia dopo un recupero e si è lasciata cadere a terra, ma non era quello che sembrava. Di questo, del match, del caldo in aumento e di altro ancora ha parlato Swiatek dopo la vittoria che la proietta ai quarti

D. Iga, il punteggio sembra indicare una partita piuttosto netta. Puoi descriverci la tua prestazione?

IGA SWIATEK: Sì, penso che sia stata un’ottima partita. Mi sono sentita davvero solida e ho avuto la sensazione di poter giocare il mio tennis dall’inizio alla fine, semplicemente giocando come volevo. Penso che l’inizio sia stato un po’ tirato. Abbiamo giocato più o meno allo stesso livello, ma poi sono riuscita ad alzare il livello e a ottenere il break.

D. Come sta la caviglia?

IGA SWIATEK: Tutto bene. Mi sono solo colpita da sola con la racchetta.

D. Con il caldo che aumenterà nei prossimi giorni, cambierà qualcosa nella tua strategia in campo o nella preparazione per affrontare queste condizioni?

IGA SWIATEK: Sì, qui non ho mai giocato con 35 gradi — Celsius — quindi sicuramente sarà un’esperienza diversa, penso. Però non cambierò molto dal punto di vista del gioco. Regolerò soltanto le corde della racchetta. Vedremo domani, perché è difficile giudicarlo già da ora.

D. Oggi sembrava che tu avessi un’idea molto chiara del piano di gioco da eseguire contro di lei. In particolare nel controllare il centro del campo e usare il tuo dritto: sembrava molto evidente in questa partita, forse più che in alcune precedenti. Puoi parlarne? Era solo una cosa specifica per oggi perché faceva parte del piano di gioco, oppure è qualcosa che stai cercando di reinserire nel tuo tennis?

IGA SWIATEK: No, voglio sempre essere proattiva con il mio dritto, perché è quello che mi porta i punti. Penso semplicemente di aver scelto le palle giuste su cui andare avanti oppure restare più indietro e palleggiare un po’ di più, giocando con più rotazione.



Credo che oggi il processo decisionale sia stato buono, quindi non ho avuto fretta e mi sono trovata in situazioni comode per fare quello che volevo. Direi che è una combinazione di queste cose, ma in generale voglio sempre fare molto con il mio dritto (sorride).

D. Per quanto riguarda come ti sei sentita giorno dopo giorno qui — sia in allenamento sia nei giorni di partita — senti che qualcosa sia “scattato” in qualche modo? Ti senti molto bene in allenamento e poi porti questo in partita, oppure è più un processo giorno per giorno?

IGA SWIATEK: Non direi che sia “scattato” qualcosa, perché non c’è stato un momento preciso. Però avevo giocato bene anche a Varsavia prima di venire qui. Ovviamente quando cambi condizioni — tipo dall’inverno al chiuso con temperature sotto zero a Indian Wells — il tuo tennis ne risente. Quindi i primi giorni sicuramente non sono stati fluidissimi, ma poi sono tornata a essere solida come sono di solito.

E sì, a dire il vero la maggior parte degli allenamenti è stata buona, ma non mi aspettavo fuochi d’artificio, perché alla fine è solo allenamento: non puoi davvero giudicare da quello. Se ti senti incredibile in allenamento e poi improvvisamente qualcosa non va come avevi previsto in partita, allora ci rimani ancora peggio. Quindi preferisco prenderla con calma, non avere aspettative dopo gli allenamenti, lavorare il più duramente possibile ma essere pronta comunque per le partite.

D. Una domanda veloce sugli hobby. Stavo parlando con diversi giocatori che giocano ai videogiochi. So che non è il modo in cui tu preferisci passare il tempo, ma ci sono attività che magari hai provato nei giorni liberi — hobby o passatempi — che si sono rivelati una cattiva idea? Tipo qualcosa che hai fatto e poi hai pensato: no, meglio restare tennista?

IGA SWIATEK: Non direi come tennista professionista, ma semplicemente come persona non faceva per me. Ho provato a fare dolci, perché mia sorella li fa ed è piuttosto brava, e praticamente tutti i membri della mia famiglia sanno cucinare… io invece sono terribile.

Quindi ho provato a fare dolci ed è stato un disastro. Li hanno buttati direttamente nella spazzatura senza nemmeno pensarci due volte, e lo capisco. Non erano commestibili. A parte questo, forse ho provato alcune cose per cui però non avevo tempo per essere costante, quindi ovviamente dopo un po’ sono finite nel nulla.

D. Al prossimo turno giocherai contro Svitolina o Siniakova. Che tipo di partita ti aspetti?

IGA SWIATEK: Penso che, indipendentemente da chi giocherò, sarà una partita difficile, perché sono giocatrici che basano il loro gioco sulla solidità: corrono su ogni palla e rimandano tutto dall’altra parte.



Credo che dovrò avere molta disciplina per chiudere il punto, anche magari più di una volta nello stesso scambio. Ma sì, sarà dura in ogni caso. Siamo nella seconda settimana di un torneo davvero grande, quindi restano solo ottime giocatrici. Guarderò probabilmente un po’ la partita e poi sarò pronta.

M.S.