ATP Indian Wells, doppio: finisce ai quarti la corsa di Vavassori ed Erler

Y.Bhambri/A.Goransson b. A.Vavassori/A.Erler 6-3 7-6(2) (da Indian Wells, Luca Baldissera)

Quando una coppia di doppio si forma all’ultimo momento, senza esperienze precedenti insieme, ed entra nel tabellone come alternate, tutto quello che ne viene va considerato buono. Vincere due match, e arrivare ai quarti di finale, è quindi un ottimo risultato.

Andrea Vavassori, assente il compagno abituale Simone Bolelli causa problemi familiari, ha trovato in Alexander Erler, austriaco, numero 35 ATP della specialità, un ottimo partner. Nel doppio maschile moderno le partite si risolvono praticamente sempre in due/tre punti decisivi, oggi purtroppo quei momenti importanti hanno visto prevalere gli avversari. Bhambri e Goransson (dal servizio molto personale come movimento, ma altrettanto efficace) sono una coppia tosta, e lo hanno dimostrato.

Il primo set ha visto Andrea e Alexander cedere 6-3, per poi andare sotto di un break anche nel secondo. Bella reazione del duo italo-austriaco, che pareggia i conti, e senza altri scossoni si arriva al tie-break, dove un paio di gran risposte degli avversari hanno chiuso la contesa. Come detto, torneo da considerarsi molto buono viste le premesse, in attesa di ritrovare la formazione “titolare”. Per Vavassori, il BNP Paribas Open 2026 prosegue nel tabellone di doppio misto, che lo vede ancora in gara insieme a Sara Errani.