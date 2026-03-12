Indian Wells, il programma di giovedì 12 marzo: Sinner-Tien alle 21

Nona giornata al BNP Paribas Open di Indian Wells, la giornata probabilmente più interessante di tutto il torneo. Sono in programma infatti tutti i quarti di finale dei due tabelloni di singolare, otto match con in campo tutti i giocatori più in forma del torneo.
Sullo Stadium 1, a partire dalle 11 locali (le 19 in Italia) partenza con i fiocchi con la sfida a colpi di maglio tra Aryna Sabalenka e Victoria Mboko. A seguire, non prima delle 13 (le 21 in Italia) Jannik Sinner tornerà in campo contro dopo la vittoria su Fonseca affrontando lo statunitense Learner Tien.
Nella sessione serale, alle ore 18 locali (le 02 in Italia) il match femminile tra Jessica Pegula ed Elena Rybakina, e per finire, non prima delle 19 (le 03 in Italia) Carlos Alcaraz se la vedrà con il britannico Cameron Norrie, vincitore di questo torneo nel 2021.
Sullo Stadium 2 inizieranno sempre alle 11 locali il n. 4 Alexander Zverev e il francese Arthur Fils, seguiti non prima delle 13 dal match femminile tra Linda Noskova e la qualificata Talia Gibson, vincitrice di Jasmine Paolini.
Non prima delle 14.30 (le 22.30 italiane) uno dei match femminili più interessanti, quello tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina, e per finire non prima delle 17 (le 01 in Italia) Daniil Medvedev contro Novak Djokovic o Jack Draper.
Qui sotto il programma completo della giornata in orario locale (8 ore indietro rispetto all’Italia):