WTA Indian Wells, Svitolina: “Da tempo la guerra in Ucraina non è più sulle prime pagine”

Elina Svitolina avanza ai quarti di finale del BNP Paribas Open per via del ritiro di Katerina Siniakova a inizio secondo set (l’ucraina conduceva 6-1 1-1). Nella conferenza stampa post-partita l’ex n. 3 del mondo ha augurato una pronta guarigione alla tennista ceca, affrontando temi importanti come l’uguaglianza di genere e la prossima sfida con Iga Swiatek, “la giocatrice che ha fatto di più per l’Ucraina”.

D: Elina, ovviamente non è il modo in cui vorresti finire una partita, ma di cosa sei più contenta del tuo gioco?

ELINA SVITOLINA: “Auguro a Katerina una pronta guarigione, ha vinto delle grandi partite qui, ha fatto un ottimo torneo. Ovviamente è stata molto sfortunata a finire il torneo così, ma ci sono tanti aspetti positivi che può trarre. Io invece avrò un po’ più di tempo per recuperare per la grande partita che mi aspetta”.

D: Come pensi che le cose siano cambiate nel tennis in termini di uguaglianza di genere nell’ultimo decennio? Hai avuto un periodo di pausa per la maternità… Pensi che le cose stiano andando nella direzione giusta? Cosa vorresti vedere cambiare in tal senso?

ELINA SVITOLINA: “Voglio sicuramente vedere una maggiore uguaglianza nei prize money nei tornei WTA. Ovviamente negli Slam sono uguali, ma penso ci sia ancora un grande gap nei tornei ‘250’, ‘500’ e ‘1000’. Penso che ci siano stati più cambiamenti da quando ho iniziato, sono passati anni ormai, ma possiamo vedere che ci sono tanti spettatori per le partite femminili come semifinali e finali. Credo che meritiamo anche un po’ di più“.

D: Riguardo alla programmazione invece?

ELINA SVITOLINA: “La programmazione penso sia migliorata, ora ci sono sempre partite femminile e maschili nelle sessioni serali. È migliorata tantissimo”.

D: Senti che il mondo ha un po’ dimenticato la guerra in Ucraina?

ELINA SVITOLINA: “Sicuramente. Io sono ancora molto dentro la vicenda, ho la mia famiglia e i miei amici lì e ci torno abbastanza spesso. Però penso che per via delle altre guerre nel mondo non sia più in prima pagina da tempo“.

D: Chi ha sostenuto molto le giocatrici ucraine è la tua prossima avversaria, Iga Swiatek. Puoi dire qualcosa su questo match-up?

ELINA SVITOLINA: “Sì, Iga è stata una delle prime in realtà che ha davvero supportato l’Ucraina. Ha indossato a lungo il fiocco dell’Ucraina, parlando della guerra per molte, molte volte. Abbiamo fatto una partita per l’Ucraina e abbiamo raccolto tanti soldi per la causa. Per me lei è sempre stata e sempre sarà la giocatrice che ha fatto di più per l’Ucraina“.

D: Impari tanto sulle persone quando sei in giro con loro. Cos’è che hai imparato di Gael viaggiando con lui e cos’è che lui ha imparato di te?

ELINA SVITOLINA: “Domanda interessante. Direi che è una persona molto rilassata. Passa meno tempo fuori e conserva un po’ più di energia. Ha otto anni in più di me, quindi preserva molta energia, più di me (sorride), e poi il suo gioco è più fisico. Penso questa sia una buona domanda anche per lui!”.

(di Federica Migliorati)