ATP Indian Wells, Alcaraz: “Migliori palle corte del circuito? Moutet, Djokovic e Dimitrov”

L’irrefrenabile Carlitos Alcaraz ha posto fine anche alla permanenza di Cameron Norrie in quel di Indian Wells, sconfiggendolo ai quarti col punteggio di 6-3 6-4. Il murciano ritorna dunque in semifinale in California per il quinto anno consecutivo, e tra lui e la finalissima, proverà a frapporsi il tentacolare Daniil Medvedev, che nella notte italiana ha superato un esausto Draper in due set. Ecco cos’ha detto il numero uno del mondo in conferenza stampa.

D. Ora ci sono foto ovunque di te con il costume da ape. Puoi dirci qualcosa sul fatto che le api sono ormai parte integrante della tua leggenda a Indian Wells?

Carlos Alcaraz: “È una storia divertente, soprattutto perché a Indian Wells. Ed è stata la prima volta che ho visto qualcosa del genere, ad essere sincero, su un campo da tennis. Dopo quello, è capitato più in questo torneo che un gruppo di persone è venuto con un costume da ape. Quindi è divertente vederli sugli spalti, che tifano con quel costume. L’altro giorno ero con loro alla fine della partita. Oggi mi hanno portato un costume da ape e hanno iniziato a dire: ‘Indossalo, indossalo‘. Ho dovuto farlo per loro. Hanno tifato dal primo all’ultimo punto. Quindi ho pensato: ‘Va bene, devo farlo’. Ma è divertente”.

D. Ricordo che quando hai giocato contro Daniil qui qualche anno fa, hai fatto un incredibile gioco palle corte. Ogni volta che chiediamo a Daniil chi ha il miglior drop shot, lui nomina sempre te. Da esperto, chi pensi che giochi meglio questo colpo nel circuito?

Carlos Alcaraz: “Beh, il miglior drop shot… Me ne vengono in mente alcuni. Ovviamente Moutet, è uno dei migliori sia come palle corte che come tocchi. Ma adoro il drop shot di Djokovic. Il drop shot di rovescio di Djokovic, secondo me, è davvero ottimo. Quando lo fa, è davvero bello. A parte quello, ce ne sono un paio, probabilmente Dimitrov ne ha uno buono. Ottimo tocco, anche quello. Sono i primi giocatori che mi vengono in mente. Probabilmente ce ne sono altri, ma sceglierei questi tre”.

D. Ti ho visto fare giochi con la pallina durante il riscaldamento prima delle partite. Vorrei sapere perché lo fai. Ti aiuta a concentrarti?

Carlos Alcaraz: “Beh, onestamente, è perché me l’ha consigliato il mio fisioterapista. E io gli obbedisco. Quindi non so se sia utile o meno, ma l’ho preso come una routine. Da quando ho iniziato a farlo è andato tutto bene, quindi perché cambiare? Continuo così, e se il mio fisioterapista me lo dice o se devo farlo, lo faccio, senza dubbio”.

D. Non so se lo sai, ma la bevanda ufficiale di Indian Wells si chiama Dropshot ed è tequila con ananas. Hai mai assaggiato questa bevanda? E ti piace di più il dropshot in campo o fuori dal campo?

Carlos Alcaraz: “Ad essere sincero, non l’ho mai provato. Quando il torneo sarà finito, probabilmente ne assaggerò un po’ e vedrò com’è. Ma non ancora. Per ora devo scegliere il dropshot in campo”.