ATP Indian Wells: Draper non recupera, Medvedev non fa sconti

[11]D.Medvedev b. [14]J.Draper 6-1 7-5 (da Indian Wells, Luca Baldissera)

Purtroppo, il timore che aleggiava da mercoledì sera, ovvero che la “partita del torneo” – finora – vinta da Jack Draper su Novak Djokovic fosse una di quelle che ne eliminano due si è rivelato fondato. L’inglese, al rientro in questo torneo dopo un lungo stop per infortunio, semplicemente non ne aveva più.

Daniil Medvedev, al contrario, è apparso assai pimpante e in forma questa settimana, e ha battuto il campione uscente senza grossi problemi. Il primo set è volto via in una mezz’oretta, 6-1, con Draper che appariva poco reattivo, affaticato, e meno potente del solito con il servizio. Medvedev invece dalla battuta ha ricavato molto: 10 ace, il 72% di prime in campo, con cui ha fatto l’85% dei punti.

Nel secondo set, l’orgoglio di Jack gli ha permesso di rimanere attaccato nel punteggio fino al 5 pari, quando un episodio di “hindrance“, per cui Daniil ha richiesto la verifica video, ha evidenziato come l’inglese avesse disturbato il punto gesticolando dopo una palla del russo atterrata vicinissima alla riga, e che lui riteneva essere fuori. L’arbitro ha dato ragione a Medvedev, il pubblico non ha gradito per nulla, ma alla fine ne è nato il break decisivo, concretizzato da Daniil con il 7-5 che ha chiuso la contesa.

Nessun fastidio tra i due, che si sono serenamente chiariti tra di loro e con l’umpire. Torneo da considerare in ogni caso molto positivo per Draper, come detto al rientro nel circuito dopo un bel periodo. Per Medvedev, una semifinale ottima (attende il vincitore tra Alcaraz e Norrie), che certifica uno stato di forma ritrovato.