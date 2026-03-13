ATP Indian Wells, Zverev: “Con Sinner ultime partite combattute. Tranne a Parigi, ma ero infortunato…”

La storia del tennis saluta l’ingresso di Alexander Zverev nel club esclusivo di coloro che hanno conquistato almeno una semifinale in tutti e nove i Masters 1000. Prima di lui, solo i “Fab Four” erano riusciti a farcela: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Il serbo resta l’unico ad aver completato il cosiddetto Career Golden Masters, vincendo almeno una volta tutti e nove i tornei 1000 (impresa riuscitagli addirittura due volte). Nadal e Federer si sono invece fermati a sette Masters 1000 diversi vinti: allo spagnolo mancano Miami Open e il torneo di Parigi. Mentre allo svizzero non sono mai arrivati i successi a Monte-Carlo Masters e agli Internazionali BNL d’Italia di Roma, pur avendo raggiunto la finale in tutti i tornei del circuito.

Zverev ci è riuscito battendo agevolmente Arthur Fils, apparso sottotono e in difficoltà dinanzi al ritmo imposto dal tedesco.

D. Complimenti per la partita. È una statistica davvero impressionante: semifinali in tutti e nove i Masters. Puoi parlare della longevità, dell’eredità sportiva, della costanza e della capacità di riuscirci su tutte le superfici?

Alexander Zverev: “E’ speciale essere uno dei cinque giocatori nella storia ad esserci riusciti. Sicuramente è qualcosa di cui sono molto orgoglioso. È un grande traguardo da centrare nella propria carriera“.

D. Con Arthur avete avuto spesso sfide molto combattute. Oggi invece è sembrato tutto piuttosto semplice per te. Cosa sei riuscito a fare per controllare in questo modo la gara?

Alexander Zverev: “Ho giocato più velocemente rispetto alle ultime partite. Credo di avergli tolto tempo e quindi anche la possibilità di essere estremamente aggressivo. Quando riesco a fare questo, per me diventa molto più agevole”.

D. Nel prossimo turno affronterai Jannik. È da un po’ che non riesci ad avere la meglio su di lui. Come ha fatto a metterti in difficoltà? Cosa pensi della sfida? Sei entusiasta di affrontarlo?

Alexander Zverev: “Abbiamo giocato partite piuttosto equilibrate. Anche le ultime sono state molto combattute, tranne quella a Parigi in cui ero infortunato. Negli ultimi due anni è stato uno dei due migliori giocatori al mondo. Lui e Carlos hanno vinto tutti gli Slam e i tornei più importanti. Sarà una grande sfida e non vedo l’ora di affrontarla”.