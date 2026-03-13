ATP

ATP Indian Wells, Zverev: “Con Sinner ultime partite combattute. Tranne a Parigi, ma ero infortunato…”

Il tedesco ha centrato almeno una semifinale in tutti i nove Masters 1000, come solo i Fab Four: "Un traguardo speciale"

Di Paolo Pinto
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Alexander Zverev – ATP Indian Wells 2026 (foto via Twitter @BNPPARIBASOPEN)

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

La storia del tennis saluta l’ingresso di Alexander Zverev nel club esclusivo di coloro che hanno conquistato almeno una semifinale in tutti e nove i Masters 1000. Prima di lui, solo i “Fab Four” erano riusciti a farcela: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Il serbo resta l’unico ad aver completato il cosiddetto Career Golden Masters, vincendo almeno una volta tutti e nove i tornei 1000 (impresa riuscitagli addirittura due volte). Nadal e Federer si sono invece fermati a sette Masters 1000 diversi vinti: allo spagnolo mancano Miami Open e il torneo di Parigi. Mentre allo svizzero non sono mai arrivati i successi a Monte-Carlo Masters e agli Internazionali BNL d’Italia di Roma, pur avendo raggiunto la finale in tutti i tornei del circuito.

Zverev ci è riuscito battendo agevolmente Arthur Fils, apparso sottotono e in difficoltà dinanzi al ritmo imposto dal tedesco.

D. Complimenti per la partita. È una statistica davvero impressionante: semifinali in tutti e nove i Masters. Puoi parlare della longevità, dell’eredità sportiva, della costanza e della capacità di riuscirci su tutte le superfici?
Alexander Zverev:E’ speciale essere uno dei cinque giocatori nella storia ad esserci riusciti. Sicuramente è qualcosa di cui sono molto orgoglioso. È un grande traguardo da centrare nella propria carriera“.

D. Con Arthur avete avuto spesso sfide molto combattute. Oggi invece è sembrato tutto piuttosto semplice per te. Cosa sei riuscito a fare per controllare in questo modo la gara?
Alexander Zverev:Ho giocato più velocemente rispetto alle ultime partite. Credo di avergli tolto tempo e quindi anche la possibilità di essere estremamente aggressivo. Quando riesco a fare questo, per me diventa molto più agevole”.

D. Nel prossimo turno affronterai Jannik. È da un po’ che non riesci ad avere la meglio su di lui. Come ha fatto a metterti in difficoltà? Cosa pensi della sfida? Sei entusiasta di affrontarlo?
Alexander Zverev:Abbiamo giocato partite piuttosto equilibrate. Anche le ultime sono state molto combattute, tranne quella a Parigi in cui ero infortunato. Negli ultimi due anni è stato uno dei due migliori giocatori al mondo. Lui e Carlos hanno vinto tutti gli Slam e i tornei più importanti. Sarà una grande sfida e non vedo l’ora di affrontarla”.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Bellucci batte Hurkacz e conquista i quarti al Challenger di Cap Cana
Challenger
Buenos Aires 2024 - Campo Guillermo Vilas (@sambrephotos | IEB+ Argentina Open)
Il calendario ATP si fa il lifting con i petroldollari dell’Arabia Saudita
Focus
ATP Indian Wells, hindrance per Draper. Jack a Medvedev: “Non credo ti abbia disturbato a tal punto”
ATP
ATP Indian Wells, Medvedev: “Nella mia carriera ho avuto tante decisioni contro di me”
ATP