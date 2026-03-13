Indian Wells, Zverev come i Fab Four: ha raggiunto le semifinali in tutti i masters 1000

Rieccoli gli sprazzi del vero Sascha Zverev. Il numero 4 del mondo ha iniziato più che bene l’annata 2026, e a Melbourne è andato a centimetri da un’epica vittoria contro Carlitos Alcaraz, capace di sconfiggere anche il destino e ribaltare un incontro apparentemente finito. Tra l’ottima spedizione aussie e l’altrettanto positivo Indian Wells, s’è messo di mezzo un opaco Acapulco, dove Miomir Kecmanovic ha messo k.o il campione del 2021 in tre set.

Nel Masters 1000 californiano, però, Zverev ha nuovamente ripristinato le gerarchie, mettendo in atto un tennis solido e convincente sin dal primo turno, nel quale ha liquidato repentinamente Berrettini. L’uscita meno convincente, forse, è stata quella degli ottavi di finale, dove, insieme a Tiafoe, hanno dato vita a un incontro stracolmo di errori e dal ritmo singhiozzante. Ben più convincente la vittoria in due parziali ottenuta ai danni dell’arrembante Fils, che giungeva al tete a tete col tedesco con intenzioni belliche, ma quest’ultimo non gli ha praticamente mai dato la chance di impadronirsi del match.

Il nuovo traguardo di Zverev nei Masters 1000

La partita con Fils si è rivelata parecchio importante per il numero 4 del mondo in termini statistici. Zverev è infatti entrato nella strettissima cerchia dei tennisti capaci di raggiungere tutte le semifinali dei 9 eventi Masters 1000. Così facendo, Sascha si è aggiunto ai quattro mostri sacri, nonché unici ad aver tagliato il suddetto traguardo: Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Roger Federer. Per il tedesco sarà la 24esima semi ‘1000 della carriera. La prima in assoluto, invece, la raggiunse ben 9 anni fa – 2017 -, tra le mura del Foro Italico, dove sconfisse John Isner, trionfando poi nella medesima edizione del torneo.

Tuffo nel passato: da Rafa a Roger

E i Big Four, quando hanno completato tale impresa?

Partiamo da Rafa. Il maiorchino raggiunse per la prima volta la semifinale di un 1000 nel lontano 2005, a Miami, e impiegò soltanto quattro stagioni per ripetersi in tutti e nove gli eventi Masters del calendario, completando le semi in quel di Shanghai, nel 2009. Nadal ha chiuso la carriera con 76 semifinali ‘1000 raggiunte, secondo soltanto a Djokovic, ancora in attività, e attualmente a quota 80. A proposito del serbo, la leggenda si fece largo per la prima volta tra i migliori quattro di un Masters 1000 proprio nel deserto californiano, nel 2007. Nel Tennis Paradise, Djokovic, ha un record di 6 semifinali consecutive raggiunte (2011-2016), e proprio come l’acerrimo rivale spagnolo, nel 2009, aveva già completato l’elenco di tutte le semifinali 1000 del calendario.

Mancano all’appello Federer e Murray. Il maestro svizzero classe ’81, che di semifinali masters in carriera ne ha giocate esattamente 66, disputò la prima a Miami, nel 2002, a poco più di vent’anni. Ma la fitta concorrenza delle varie leggende che militavano sui campi da tennis in quegli anni, permisero a “The Maestro” di completare le 9 semifinali soltanto otto anni più tardi, nel 2010, a Parigi. Anche Sir Andy Murray tagliò il medesimo traguardo nella Capitale francese, ma nel 2015, lui che conobbe la sua prima semifinale 1000 in Canada nel 2006, affrontando l’eterno Richard Gasquet, che s’impose in due set sull’allora diciannovenne scozzese.