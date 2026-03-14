ATP Indian Wells, le quote: Sinner e Alcaraz dati in finale, Zverev e Medvedev sembrano spacciati

Un piccolo step indietro nell’incedere degli scenari tennistici. Le semifinali di Indian Wells mettono sul tavolo un copione già visto: quelli della Middle Generation contro il dominio italo-spagnolo. Alexander Zverev e Daniil Medvedev hanno tenuto a bada nei quarti di finale i giovani rampanti Arthur Fils e Jack Draper e tenteranno, ancora una volta, di prendersi l’agognata scena contro Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un altro tentativo contro tutto e tutti, soprattutto contro i precedenti e i pronostici di cui i bookmakers sono sovrani.

Il tedesco e il russo sono chiamati all’impresa di ostacolare quella che sembra essere l’ennesima finale apparecchiata tra i due fenomeni del tennis mondiale. Che, solo nel 2025, si sono contesi il titolo in sei epiloghi ATP, di cui 3 Slam. La prima semifinale metterà di fronte Zverev e Sinner, giunti all’undicesimo capitolo della loro saga. I precedenti recitano 6-4 in favore dell’altoatesino, con Sascha a bocca asciutta da due anni e mezzo. Dalla vittoria in cinque set dello US Open 2023, il tedesco ha subito una significativa inversione di trend, rimediando cinque sconfitte consecutive contro Jannik.

Secondo i bookmakers questa volta non farà eccezione, nonostante si affrontino il n.2 e n.4 del seeding, la vittoria di Sinner è quotata molto bassa. Il successo dell’altoatesino oscilla tra 1.14 e 1.17, mentre, di conseguenza, Eurobet e Goldbet sono concordi nel pagare l’impresa di Zverev paga 4.90 la posta. Bet365 diffida maggiormente del tedesco, arrivandolo a quotare 5.50. Una contesa con un disequilibrio notevole. Nonostante lo abbia fatto solo due volte nelle ultime cinque sconfitte, Sascha potrebbe strappare almeno un set all’azzurro con Goldbet a fornire la quota più alta: 2,32.

Se c’è stato un tempo in cui Zverev aveva la meglio su Sinner senza particolari affanni, è forse ancora più impietosa la cronostory tra Medvedev e Alcaraz. I due protagonisti della seconda semifinale di Indian Wells si affronteranno per la nona volta, con un bilancio nettamente a favore dello spagnolo: 6-2. Le uniche occasioni in cui il russo ha primeggiato sono Wimbledon 2021, quando Carlos era poco più che maggiorenne, e lo US Open 2023. Curiosamente quell’edizione di Flushing Meadows è stata l’ultima volta in cui Daniil e Sascha hanno battuto i prossimi avversari.

Da quel momento non c’è stata trippa per gatti, con il divario ad allungarsi sempre di più. Medvedev sembra in netta ripresa, ci crede ed è estremamente consapevole di esprimere un grande tennis in California. Al netto di ciò, i pronostici non gli sorridono. Le quote che proiettano Alcaraz in finale sono similari a quelle di Sinner: 1.17 per Goldbet e Eurobet, 1.16 per Bet365. Le prime due agenzie di scommesse sono allineate anche per quanto riguarda l’upset del russo, lanciato a 4.80. Anche in questo caso Bet365 paga di più con la quota che sale a 5.00.

Le quote di Sinner-Zverev e Alcaraz-Medvedev

Bet365 Goldbet Eurobet J.Sinner – A.Zverev 1.14 – 5.50 1.17 – 4.90 1.17 – 4.90