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Indian Wells, doppio misto: Cobolli e Bencic sorprendono Dabrowski/Glasspool, il titolo è loro

Flavio Cobolli e Belinda Bencic vincono da outsider il titolo battendo i n. 1 del seeding al match tie-break nel doppio misto di Indian Wells

Di Danilo Gori
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foto Ubitennis

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B. Bencic/F. Cobolli b. [1] G. Dabrowski/L. Glasspool 6-3 2-6 10-7

Il doppio misto al BNP Paribas Open di Indian Wells ha il merito di solleticare la curiosità e la buona volontà di alcuni nomi importanti dei tornei di singolare (Tsitsipas, Rublev, Sakkari, Ostapenko) e la finale vede un duo di top 15 soffiare il titolo a una squadra di specialisti della disciplina come quella formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall’inglese Lloyd Glasspool.

Flavio Cobolli e Belinda Bencic non hanno perso un set fino alla finale, superando nel penultimo atto la coppia azzurra ErraniVavassori, e sabato hanno dovuto attendere il long tie-break dopo la spartizione dei primi due set, per chiudere la vicenda a loro favore. La coppia italo-svizzera mette a segno il minibreak al termine del primo palleggio e si spinge fino al 5-1 al cambio di campo, con due servizi sottratti ai rivali.

I due esperti doppisti, nonché primi favoriti del seeding, esperiscono il massimo sforzo per rientrare nella contesa e si spingono fino al 4-5 ma nei due scambi successivi non riescono a colmare il ritardo in termini di break e anzi cedono un altro turno di servizio. Il tabellone fa in tempo a documentare un altro minibreak per l’8-4 a favore di Flavio e Belinda e poco dopo è tempo di matchpoint con il 9-5 che sorride al binomio con l’unico atleta italiano in campo.

Servono tre palle-gara per accedere al trofeo agli outsider della serata: 7 a 4 gli ace per le migliori teste di serie del torneo, ma la perizia e la maggior classe dei loro avversari in sede di risposta si possono leggere nel dato sulla resa delle seconde palle, che è del 33% per Dabrowski/Glasspool e del 70% per Bencic/Cobolli.

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