WTA Indian Wells, Rybakina: “L’obiettivo è raggiungere la prima posizione. Con Sabalenka sarà una partita difficile”

Elena Rybakina supera l’esame Svitolina, e come già accaduto a Melbourne all’alba di questa stagione, sfiderà ancora una volta la numero uno del mondo nella finalissima. Questa volta non si tratta di uno Slam, ma il titolo di Indian Wells ha un enorme prestigio, e inoltre, 1000 punti farebbero più che comodo alla kazaka, diventata da pochi giorni la nuova numero 2 del mondo. Ryba è diventata nel corso degli anni l’incubo di Aryna negli atti decisivi, e in California, le dominatrici del circuito si contenderanno il trofeo per la prima tappa del Sunshine Double.

D. L’Australia è stata la tua prima finale del Grande Slam dopo diversi anni. Credo che questa sia la tua prima finale WTA 1000 dal 2024. Cosa sta funzionando nel tuo gioco per farti tornare a ottenere questo tipo di risultati nelle fasi finali dei tornei?

Elena Rybakina: “Beh, stiamo lavorando bene con la squadra e già l’anno scorso ho iniziato a ottenere buoni risultati. Ovviamente, dopo alcune vittorie contro giocatori di livello superiore ho acquisito un po’ di fiducia. Sì, abbiamo semplicemente continuato su questa strada e ora ho una squadra fantastica al mio fianco, cosa che mi rende davvero felice. Stiamo cercando di migliorare ogni giorno e, a poco a poco, i risultati si vedono anche sul campo”.

D. Hai affrontato Aryna nella finale disputata qui nel 2023. Cosa ricordi di quella partita?

Elena Rybakina: “È stata una partita difficile, come sempre quando gioco contro Aryna, e ho servito bene. Ricordo quella partita, ma, ripeto, ci siamo affrontate tantissime volte e penso che in questi momenti cruciali, che di solito si presentano, tutto dipenda da chi riesce a imporsi, a giocare in modo più aggressivo e più solido. Quindi, sì, sarà una partita molto difficile”.

D. Aryna è in testa alla classifica mondiale ormai da oltre un anno, per quasi 80 settimane consecutive. Ora che sei al secondo posto nella classifica mondiale, inizi a pensare alle possibilità che potresti avere in futuro di diventare la numero uno?

Elena Rybakina: “Beh, è un risultato straordinario, ovviamente, e per rimanere così a lungo al primo posto bisogna essere molto costanti. Negli ultimi due anni ha giocato un tennis fantastico, quindi ovviamente il mio obiettivo è salire ancora in classifica, raggiungere quella posizione di numero uno, ma so che c’è ancora molto lavoro da fare. Dipende tutto anche dalle altre giocatrici. Sì, è sicuramente il mio obiettivo più grande, il prossimo obiettivo. Quindi, sì, cercherò di raggiungerlo quest’anno, e spero che succeda”.

D. Quanto ti dà forza mentalmente sapere di non aver mai perso una finale contro Aryna?

Elena Rybakina: “In realtà non avevo pensato a questa statistica, perché ho perso in Australia. Non quest’anno, ma l’anno scorso. Ma, beh, come dico sempre, ogni giorno è diverso, ogni torneo è diverso, e un giorno puoi giocare bene e il giorno dopo svegliarti e non sentirti al meglio. Quindi penso che si debba sempre cercare di trovare una soluzione. Conosciamo molto bene il gioco l’una dell’altra. È una questione soprattutto di fisico, direi, perché qui la palla è pesante, gli scambi sono un po’ più lunghi rispetto agli altri campi in cemento, che sono un po’ più veloci. Sarà una partita difficile in cui entrambi cercheremo di servire bene, questo è certo, di mettere pressione e, insomma, vedremo cosa succederà”.

D. Negli ultimi sei mesi hai ottenuto più successi contro i primi dieci in classifica di quanti ne abbia mai avuti prima nella tua carriera. Puoi spiegarmi se c’è una ragione per questo, secondo te. È la tua concentrazione quando affronti i migliori giocatori? O è semplicemente il fatto che forse stai giocando meglio che mai?

Elena Rybakina: “Beh, penso che sia tutto un insieme. Credo di aver sempre giocato bene contro i giocatori di punta. Forse le statistiche non lo dimostrano, e prima perdevo un po’ più spesso queste partite difficili, ma penso che con il passare degli anni e con l’esperienza stia acquisendo questa costanza, quindi spero solo di poter continuare così. Inoltre, si arriva a conoscere molto meglio gli avversari: si gioca più volte contro lo stesso giocatore, quindi si sa cosa aspettarsi. Quindi penso che sia tutto insieme”.