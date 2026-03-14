WTA Indian Wells: Svitolina resiste un set, Rybakina in finale

[3] E. Rybakina b. [9] E. Svitolina 7-5 6-4 (da Indian Wells, Vanni Gibertini)

Al BNP Paribas Open di Indian Wells si è concretizzata la finale tra quelle che saranno le prime due giocatrici del ranking a partire da lunedì prossimo e sicuramente le due tenniste che hanno fatto vedere il miglior tennis nella prima parte della stagione.

Dopo la vittoria senza difficoltà di Sabalenka su Noskova, anche la campionessa dell’ultimo Australian Open Elena Rybakina ha chiuso il suo impegno in semifinale in due set contro Elina Svitolina.

Il match ha avuto storia solamente nel primo set, quando due rapidi break, uno per parte, nel secondo e terzo game del match avevano fatto capire che la partita avrebbe potuto essere equilibrata. Svitolina è riuscita in più di un’occasione a contenere i servizi della sua avversaria facendo partire lo scambio e beneficiando di errori piuttosto frequenti delle accelerazioni da fondo. Abbastanza curioso il break subito da Rybakina, che ha semplicemente lasciato andare una palla che si è adagiata all’incrocio delle righe, senza nemmeno provare a giocarla.

Svitolina è riuscita a tenere testa alla sua avversaria controllando bene i suoi turni di servizio, annullando con un ace l’unica palla break arrivata nella parte centrale del set, ma una volta ceduta la battuta sul 5-5 dopo un game di 16 punti, Rybakina ha infilato una serie di sei giochi consecutivi che ha mandato la kazaka sulla dirittura d’arrivo.

La sconfitta del primo set era sembrata sgonfiare Svitolina di molte delle sue velleità di vittoria, dato che ha passato quasi tutto il minuto di pausa tra il primo e il secondo set in piedi nella sua metà campo pronta a servire nel game successivo.

Il match sembrava arrivato al capolinea quando Rybakina era arrivata al match point sul 5-1, ma con un sussulto d’orgoglio Svitolina ha allungato il match recuperando uno dei due break di vantaggio (e annullando un altro match point lungo il percorso) e spingendosi fino al 4-5. Ma alla seconda opportunità di servire per il match Rybakina non ha fallito, chiudendo la partita in un’ora e 45 minuti.