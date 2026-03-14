WTA Indian Wells, Sabalenka: “Sono stanca di perdere le grandi finali, contro Rybakina servirà tanta aggressività”

Superando per la seconda volta in carriera Linda Noskova, per 6-3 6-4 in 1h29′, Aryna Sabalenka ha centrato nella notte italiana la terza finale a Tennis Paradise dopo quelle già disputate – perse – contro Rybakina nel 2023 e lo scorso anno con Andreeva. L’avversaria nell’ultimo atto del BNP Paribas Open 2026 sarà ancora una volta la kazaka. La finalissima nel deserto californiano sarà addirittura il sedicesimo confronto tra le due in carriera. La n°1 al mondo è avanti 8 a 7, ma Elena ha vinto gli ultimi due scontri peraltro sempre in finale: alle WTA Finals di Riyad del 2025 e all’Australian Open di quest’anno. Se parliamo solo di match che assegnano un titolo, Rybakina è avanti 4-1: l’unico successo russo a Melbourne nel 2023.

Il tema delle finali perse è stato affrontato da Aryna in conferenza stampa, assieme ai sempre più frequenti casi di ‘hindrance‘ e ai miglioramenti apportati al suo tennis nell’ultimo periodo.

D. A Tennis Channel hai parlato del tuo rendimento nelle finali. Eri chiaramente ironica, ma quanto sei delusa dal fatto di non aver ottenuto di più dalla finali disputate sinora in carriera?

Aryna Sabalenka: “(Ridendo) L’idea era dare una risposta in una una parola, ma ho semplicemente mollato la sfida. (Risate) Scusate. Adesso sono seria“.

D. Nell’ultima stagione sei stata assolutamente dominante. 80 settimane trascorse al numero 1, sempre in finale in tutti e quattro gli Slam. Ritieni che l’unico vero miglioramento che puoi ottenere è quello di poter avere più da te stessa nelle finali in generale, ma soprattutto in quelle più importanti?

Aryna Sabalenka: “Il mio unico focus è concentrarmi sull’obiettivo più imminente. Pensare soltanto all’incontro successivo, qualora io poi arrivi in finale è chiaro che voglia ottenere il successo. A quel punto, voglio sempre assicurarmi di vincere il torneo. Sono certamente stanca di perdere queste grandi finali. Ogni volta mi ritrovo in una situazione in cui, sembra che le mie avversarie puntualmente giochino un tennis incredibile. Nonostante ciò, sento di aver avuto così tante opportunità che non ho sfruttato. In questo momento, perciò la mentalità che faccio mia è la seguente: se arrivo in finale, andrò in campo e farò tutto quello che posso ma anche tutto ciò che non posso per ottenere quel trofeo“.

D. Guardando indietro alla finale del 2023 con Rybakina, che ricordi hai?

Aryna Sabalenka: “Non ricordo quasi nulla. Ricordo solo un tie-break davvero combattuto, dove ho avuto dei set point e su uno dei quali ho commesso doppio fallo. All’inizio ero avanti di un break, poi lei mi ha ripreso e infine c’è stato quel tiebreak pazzesco. Perso il primo set, le cose per me non sono andate molto bene nel secondo. Contro Elena devi essere sempre super aggressiva, si decide tutto nei primi colpi di ogni punto dove i colpi d’inizio gioco sono fondamentali. Se domini con servizio e risposta, è molto probabile che tu vinca. Devi mettere in campo un tennis estremamente aggressivo e adattarti ad un alta velocità di gioco. Sono eccitata dal fatto di poterla affrontare in finale, non vedo l’ora“.

D. Proprio riguardo a quanto hai appena detto, quanto è difficile bilanciare il fatto di poter rimanere rilassato in campo per giocare il più sciolto e fluido possibile, ma allo stesso tempo essere consapevole che contro Elena il punto tu lo debba ottenere nei primi due-tre colpi?

Aryna Sabalenka: “Lo si fa concentrandosi sul proprio piano di gioco, su piccoli dettagli che in ogni punto ti aiutano a rimanere rilassata ma allo stesso pronta a giocare e reattiva ad ogni situazione. Ritengo che questo sia il modo migliore per affrontare questo tipo di partite“.

D. In quest’edizione del torneo, ci sono state alcune strane chiamate di disturbo del punto dai parte dei giocatori. Se protagonista di una caso simile in Australia. Perché quest’anno ne stiamo così tante rispetto alle stagioni passate?

Aryna Sabalenka: “Sì, ho visto quanto successo a Daniil [Medvedev, ndr]. Sen non sbaglio ha richiesto la revisione video così come avevo chiesto io in Australia. Per quanto riguarda il mio episodio, il giudice di sedia credo volesse unicamente dimostrare che era presente e concentrato, che stava svolgendo il suo lavoro di conseguenza era attento a tutto ciò che accadeva. Dopo aver visionato il video-review, anche lui ha visto che non c’era nulla. La stessa Elina [Svitolina, ndr] era abbastanza sorpresa da quanto accaduto, a dimostrazione del fatto che non fosse stata realmente disturbata. E’ un tema molto complesso da sciogliere. Nel mio caso non credo fosse necessario che l’arbitro chiamasse quell’infrazione. Rispetto alla vicenda di Daniil, teoricamente Jack ha fatto un movimento con le braccia non consono ma non credo abbia davvero infastidito così tanto Daniil“.

D. Tornando alla mia domanda, pensi che l’aumento delle chiamate di ‘Hindrance‘ sia dovuta al fatto che ora come ora la video-review sia diventata di uso comune nel tennis, con i giocatori che, per l’appunto, possono semplicemente chiedere al giudice di sedia di controllare?

Aryna Sabalenka: “L’aspetto del regolamento che trovo davvero imbarazzante, in questa specifica casistica regolamentare, è il fatto che ti venga effettivamente data la possibilità di finire il punto e poi chiedere in un secondo momento la revisione. Perché se tu giocatore fossi realmente infastidito, dovresti fermarti immediatamente e chiedere la Video Review all’instante. Così è fin troppo facile pensare che il tennista in questione, se avesse vinto il punto incriminato magari non avrebbe richiesto alcuna revisione. E non credo proprio che così sia giusto. Se qualcuno è infastidito, dovrebbe immediatamente fermare il gioco e chiedere subito la Video Review“.

D. Nell’ultimo anno, anche durante l’off-season, hai fatto diverse aggiunte al tuo gioco. Drop-shots, discese a rete e altro ancora. Avverti che tali inserimenti nel tuo comparto tecnico, ti rendano una giocatrice migliore di quanto tu non lo sia stato nel recente passato? Ci sono altre cose che vorresti ancora aggiungere o semplicemente ci sono altri miglioramenti su cui stai già lavorando?

Aryna Sabalenka: “Sicuramente voglio avere una qualità superiore in tutti quei colpi che ho migliorato e inserito nel corso delle ultime stagioni. Ma ovviamente se vuoi essere sempre al top e rimanerci con continuità, devi sempre cercare qualcosa sui cui puoi progredire. Piccoli dettagli da aggiungere al tuo gioco, in modo tale da essere sempre imprevedibile. Possedere nel tuo tennis gli strumenti tattici che hai citato, ti conferisce certamente un enorme vantaggio. Rispetto alla mia versione di me stessa di qualche anno fa sono sicuramente una giocatrice migliore, molto più completa. In grado di ricorrere, se il piano A non funziona, al piano B e anche C se serve. Questo è ciò su cui ci siamo davvero focalizzati nel lavoro degli ultimi anni“.

D. Ci ha descritto cosa provi nell’riaffrontare ancora una volta Rybakina in finale. Cosa ci dice invece dell’altra semifinalista, Elina Svitolina?

Aryna Sabalenka: “E’ una giocatrice incredibile. Il livello che è stata in grado di esprimere in campo, e che sta continuando a dimostrare, dopo la gravidanza è una fonte d’ispirazione per tutti. Tutte le partite che abbiamo giocato contro in carriera, sono sempre state delle battaglie durissime. Sono sempre state uno spettacolo di grande livello per gli spettatori“.