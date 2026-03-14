WTA Indian Wells: Siniakova/Townsend superano Danilina/Krunic e vincono in doppio

[3] K. Siniakova/T. Townsend b. [5] A. Danilina/A. Krunic 7-6(4) 6-4

Il quinto incontro consecutivo vinto senza cedere nemmeno un set vale per Katerina Siniakova e Taylor Townsend il titolo del BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells nel doppio femminile. Il binomio ceco-statunitense alza la coppa e salda il conto in sospeso con la kazaka Anna Danilina e la serba Alexsandra Krunic, che a Melbourne sorpresero nei quarti di finale le vincitrici odierne, allora le favorite del seeding, prendendosi il set decisivo addirittura per 6-0.

La rivincita delle terze teste di serie passa attraverso il tie-break del primo set nella finale di Indian Wells, una conclusione tutt’altro che agevole, dal momento che Siniakova e Townsend devono infilare cinque punti consecutivi per ritornare dal 2-4 con recupero di minibreak. Nella seconda frazione le favorite della vigilia si portano sul 3-0 ma vengono rimontate fino al contro-break che favorisce il 4-4. Nella coppia serbo-kazaka è soprattutto Danilina a farsi apprezzare negli scambi in cross e anche in alcuni interventi sottorete.

Krunic ha un rendimento invece alterno e nei pressi del net si lascia sorprendere in più di un’occasione. L’aggancio nel punteggio al termine dell’ottavo game la vede comunque intervenire con ottimo timing con la volée di rovescio dopo che la compagna di squadra aveva azzeccato un rovescio angolatissimo, costringendo Siniakova a un recupero complicato.

Siniakova getta per terra la racchetta al termine del palleggio del 4-4 ma quello sarà anche l’ultimo punto perso da lei e dalla sua sodale, che vincono in bianco sia in battuta che in risposta e scrivono il 6-4 che serviva loro per l’impresa.