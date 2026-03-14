WTA Indian Wells, Swiatek: “Con Svitolina ho giocato male dall’inizio, lo stato d’animo non ha aiutato”

Iga Swiatek si inchina per la seconda volta in carriera a Elina Svitolina (la prima fu a Wimbledon 2023) al BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells e deve rimandare ancora una volta il primo titolo della stagione, come del resto anche la prima semifinale di questo 2026 che per il momento la vede arenata ai quarti in ogni manifestazione disputata. La campionessa polacca affida alla stampa del suo paese le sue prime impressioni, in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Canal+’.

Iga Świątek udzieliła stacji CANAL+ wywiadu "na gorąco" po meczu z Eliną Switoliną.



Oto co miała do powiedzenia nasza tenisistka, kilkanaście minut po ćwierćfinale:



💬 "Szczerze mówiąc, ciężko mi sensownie opisać to spotkanie, bo grałam bardzo słabo od początku. Nie mogłam się… pic.twitter.com/JikHsmTnQ6 — Z kortu – informacje tenisowe (@z_kortu) March 14, 2026

Iga affronta subito l’argomento-partita, e come sempre non si nasconde: “Mi è difficile descrivere il match in maniera coerente, perché ho giocato male sin dall’inizio. Non appena cercavo di praticare il mio tennis le palline volavano via. Poi nel secondo set ho cominciato a vincere e non so nemmeno perché, in quanto non riuscivo comunque a giocare come volevo io. Quando mi è parso di riprendere a ingranare ho ripreso a commettere errori. Avrei dovuto continuare a rimandare la pallina di là e basta, ma è difficile andare avanti così”.

WTA Indian Wells, Swiatek: “Non voglio togliere nulla a Elina, ma …”

Un pensiero corre alla sua rivale: “Non voglio togliere nulla alla prestazione di Elina, ma credo che non pensi sia stata una grande partita”, poi Iga torna su di sé. “Ho provato ad adattarmi alle condizioni di caldo secco di quel momento ma non controllavo le palline; è difficile dire se sia dipeso dalle corde o da altri fattori, come il mio stato d’animo. Ho cercato di imprimere effetto alla pallina, ma evidentemente non ero in grado. Si può vincere giocando in maniera poco spettacolare, ma il più delle volte non basta e lo stato d’animo non aiuta”.

Non tutta l’esperienza del primo appuntamento del Double Sunshine è da buttare via comunque: “Ho fatto molto bene con Sakkari e Muchova, ma nel tennis la questione è mantenere il livello per tutto il torneo e con Svitolina è stata una brutta giornata. Non me lo so spiegare, nelle partite precedenti il timing era perfetto, poi più nulla. Il quarto di finale è un risultato buono, ma non certo quanto ci aspettavamo di cogliere”.