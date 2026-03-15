ATP Indian Wells: Medvedev è tornato, Alcaraz fuori

[11] D. Medvedev b. [1] C. Alcaraz 6-3 7-6 (3) (da Indian Wells, Vanni Gibertini)

Tutte le cose finiscono, anche se tanti pensavano che la striscia di vittorie di Alcaraz (arrivata a 16) in questo 2026 sarebbe durata abbastanza a lungo da rivaleggiare con le 41 affermazioni consecutive di Djokovic nel 2021. Daniil Medvedev aveva altri piani, e con la migliore prestazione da diversi anni a questa parte (o forse della carriera) ha smontato pezzo per pezzo il dominio che Alcaraz è solito mettere in mostra sul campo da tennis aiutato da un servizio tornato letale (addirittura il 74% di punti sulla seconda) e da una combinazione difesa-attacco da fondo che non aveva mai raggiunto questo fulgore.

Inchiodato dalle traiettorie centrali di Medvedev, Alcaraz non è riuscito a lasciare andare i suoi colpi mortiferi finendo per cadere nella rete tessuta dal suo avversario, abile a sfruttare le aperture e solidissimo sia in difesa sia in attacco.

Primo set

Nel primo game della partita Medvedev mette subito in chiaro che non è sceso in campo a fare la comparsa: vince i primi tre punti in maniera rapidissima e tiene il servizio con grande autorità. Alcaraz comincia a fare il suo gioco, ma capisce ben presto che dall’altra parte c’è qualcuno che non recita il suo copione. Il primo break è per Medvedev, che sale 3-1 e poi 4-1 giocando un tennis molto vicino (c’è chi dice addirittura superiore) a quello che gli ha dato il suo per ora unico titolo dello Slam allo US Open 2021.

La palla di Medvedev, oggi molto più profonda di quella vista negli ultimi mesi, non è abbastanza “piena” da potercisi appoggiare e non è abbastanza “vuota” da poter essere aggredita, e Alcaraz non sa bene cosa fare. In più il servizio, sia la prima sia la seconda, sono molto efficaci contro la posizione arretrata in risposta del n. 1.

Le traiettorie centrali di Medvedev tolgono ad Alcaraz la possibilità di creare angoli, con un ritmo e una profondità tale da scompigliare gli spartiti del campione spagnolo.

Medvedev arriva a 0-30 mentre Carlos serve sull’1-4, ma da quel punto c’è una sequenza di 16 punti a 2 in favore del battitore che sugella il 6-3 per Medvedev dopo soli 35 minuti.

Secondo set

Alcaraz prova a prendere una pagina dal manuale del suo avversario e va a giocare più dentro il campo, rispondendo molto più vicino alla riga di fondo. Sull’1-2 Medvedev ha un turno di servizio meno solido, e questo gli costa il break. Ma Alcaraz non riesce a consolidare, perché Medvedev riprende il suo ritmo da fondo e strappa a sua volta la battuta .

Riagganciato sul 3-3 Alcaraz prova ad aumentare la pressione ma Medvedev è abilissimo anche in difesa. Sul 4-4 Carlos ha un piccolo problema alla gamba dopo un allungo, prende un warning volontariamente per recuperare un po’ d’ossigeno e incassa i due errori in risposta di Medvedev per il 5-4.

Nel decimo game il russo si inguaia da 30-0, deve fronteggiare due set point, ma si salva con il servizio. Dopo un’ora e 22 minuti l’ombra ha quasi coperto tutta la superficie di gioco, riducendo di parecchio la temperatura del campo, per il sollievo di Alcaraz che evidentemente è a corto di energie. Il suo sollievo però dura abbastanza poco: al tie-break lo spagnolo perde i suoi primi due turni di battuta con due gratuiti che sottolineano un difetto di spinta nelle gambe. Avanti 4-1, Medvedev si porta a cinque match point, Alcaraz ne salva due, ma il quarto ace di Daniil lo porta in finale e segna la prima sconfitta stagionale del n.1 al mondo.

Otto a sette

Saranno dunque Jannik Sinner e Daniil Medvedev a disputare la finale del BNP Paribas Open. Nessuno dei due ha mai vinto il torneo, e i precedenti vedono in lieve vantaggio Jannik Sinner con 8 vittorie e 7 sconfitte. Sinner ha però vinto 8 delle ultime 9 partite, con l’unica sconfitta arrivata nel quarto di finale di Wimbledon del 2024.