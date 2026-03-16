Ranking ATP: Sinner si riavvicina ad Alcaraz, quattro azzurri in top 20 per la prima volta

Lunedì 16 marzo 2026 rimarrà una data storica per il tennis azzurro. Con l’ultima pubblicazione della classifica ATP, per la prima volta l’Italia ha contemporaneamente quattro suoi rappresentanti tra i primi 20 del ranking: Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (14) e Luciano Darderi (18). Ma non solo. Con il BNP Paribas Open, primo torneo stagionale di categoria 1000 appena andato in archivio, scopriamo quali altre modifiche ha subito la graduatoria del singolare maschile questa settimana

Alcaraz ancora distante, ma Sinner ha tutto da guadagnare verso il n.1 del ranking

Con la semifinale confermata a Indian Wells, Carlos Alcaraz rimane il primo tennista in classifica con un certo margine. I suoi 13550 punti, contro gli 11400 di Jannik Sinner, per la prima volta campione nel deserto californiano, consentono al tennista spagnolo di poter ancora dormire sonni tranquilli. Ma nel prossimo periodo Carlitos dovrà stare attento, perché da qui al torneo di Roma lui dovrà difendere 1340 punti: 10 per il primo turno a Miami, 1000 per il titolo a Monte Carlo e 330 per la finale a Barcellona. L’azzurro, che nel 2025 non poté prendere parte a eventi ufficiali per tre mesi a causa del patteggiamento con la WADA, avrà invece tutto da guadagnare per cercare di arrivare al torneo capitolino da prima testa di serie.

Non dovesse riuscire a riconquistare il trono mondiale neanche a seguito del 1000 italiano, Sinner potrebbe superare Alcaraz una volta concluso il Roland Garros. Difatti, se l’iberico dovrà difendere i sigilli sia a Roma che a Parigi (3000 punti), l’altoatesino avrà invece 1950 punti da scartare (finale sia in Italia che in Francia). Se anche una volta concluso lo Slam transalpino Jannik non sarà numero 1 del mondo, potrà cercare di arrivarci entro l’inizio di Wimbledon, dato che a lui usciranno 50 punti (ottavi ad Halle) nelle settimane dedicate ai tornei di preparazione su erba, mentre Carlitos avrà una cambiale di 500 punti da difendere, relativa al titolo agguantato al Queen’s.

La top 20 aggiornata

Ma tornando al presente e al resto dei giocatori, oltre a uno scambio di posizioni tra Felix Auger-Aliassime (+1. ora n. 8) e Ben Shelton (-1, adesso n. 9), la top 10 vede il rientro di un ritrovato Daniil Medvedev, finalista a Indian Wells con tanto di vittoria in semifinale su Alcaraz. Alexander Bublik esce quindi dai primi 10. Conquistano invece il best ranking sia Flavio Cobolli (+1, ora n. 14) che Luciano Darderi (+3, adesso n. 18), con quest’ultimo che fa il suo ingresso ufficiale in top 20, nella quale rientra anche Frances Tiafoe (n. 20).

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Carlos Alcaraz Spagna 13550 2 Jannik Sinner Italia 11400 3 Novak Djokovic Serbia 5370 4 Alexander Zverev Germania 4905 5 Lorenzo Musetti Italia 4365 6 Alex de Minaur Australia 4185 7 Taylor Fritz Stati Uniti 4170 8 Felix Auger-Aliassime Canada 4000 +1 9 Ben Shelton Stati Uniti 3860 -1 10 Daniil Medvedev 3610 +1 11 Alexander Bublik Kazakistan 3385 -1 12 Casper Ruud Norvegia 2715 +1 13 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2650 -1 14 Flavio Cobolli Italia 2520 +1 15 Karen Khachanov 2410 +1 16 Andrey Rublev 2400 +1 17 Alejandro Davidovich Fokina Spagna 2260 +2 18 Luciano Darderi Italia 2084 +3 19 Francisco Cerundolo Argentina 2020 +1 20 Frances Tiafoe Stati Uniti 1920 +2

La classifica degli italiani: record azzurro in top 20, Arnaldi esce dai 100

Se Sinner e Musetti rimangono stabili nelle loro posizioni, come detto Cobolli e Darderi arrivano al miglior piazzamento in carriera, nonostante le sconfitte premature a Indian Wells sia del primo che del secondo. Entrambi cercheranno ora di rosicchiare qualche altro punticino nel 1000 di Miami, prima che arrivi la stagione sul rosso europeo nella quale avranno alcune cambiali importanti da difendere. Grazie alla finale raggiunta nel Challenger 175 di Cap Cana, Mattia Bellucci si lascia dietro 17 posizioni e torna al numero 77 ATP. Esce dai 100, invece, Matteo Arnaldi, che perde 16 caselle. Vedremo se nel prossimo periodo il sanremese riuscirà a guarire definitivamente dall’infortunio al piede che lo perseguita dalla scorsa estate.

Matteo Gigante retrocede di 22 posizioni (ora è n. 193), al contrario di Marco Cecchinato che torna in top 200 per la prima volta da due anni a questa parte. Grazie alla semifinale e alla finale raggiunte rispettivamente nei Challenger di Kigali 1 e 2 il palermitano è salito sino alla casella n. 199. Federico Cinà perde invece 20 posizioni (è al n. 203), mentre Stefano Napolitano (n. 299) rientra tra i primi 300 al mondo dopo quasi un anno. Il tennista piemontese ha raggiunto l’ultimo atto nel Challenger di Kigali 1 e i quarti a Kigali 2, che gli hanno consentito di scalare ben 123 gradini in classifica.

La top 20 degli italiani