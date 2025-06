ATP Queen’s: Alcaraz torna campione a Londra. Lehecka si arrende in tre set

[1] C. Alcaraz b. J. Lehecka 7-5 6-7(5) 6-2

Alla quinta finale consecutiva, Carlos Alcaraz vince il terzo titolo di fila, il numero 5 di questo 2025, battendo Jiri Lehecka, numero 30 ATP, in tre set, 7-5 6-7(5) 6-2. Lo spagnolo, al 21esimo successo in carriera, torna a essere campione dell’HSBC Championships al Queen’s, dopo il successo del 2023. La striscia di partite vinte si allunga a 42 per Alcaraz, che si presenterà a Wimbledon con il pieno della fiducia, per inseguire la tripletta. Non è stato un torneo semplice per il fuoriclasse murciano, ma è riuscito a gestire ogni difficoltà con classe e sicurezza, limitando i passaggi a vuoto che ne avevano caratterizzato i primi mesi di questa stagione e ne avevano limitato la continuità. Jiri Lehecka è stato protagonista di una grande finale, in cui ha dato filo da torcere alla prima forza del seeding fino ai primi game del terzo set. Il ceco, che lo scorso anno aveva saltato la stagione sull’erba per il serio infortunio alla schiena, era alla quinta finale in carriera, la prima in una competizione superiore agli ATP 250, e andava alla ricerca del terzo trofeo. La partita impostata da Lehecka ha seguito il canovaccio della semifinale contro Jack Draper: comandare gli scambi per impedire a Alcaraz di affondare con il diritto, scendendo a rete. E per lunghi tratti tutto ciò ha funzionato. Carlos, però, in questa settimana, ha sfoderato prestazioni al servizio come forse mai aveva fatto prima e anche oggi ha chiuso con 18 ace, a fronte di due soli doppi falli. Soprattutto con la traiettoria a uscire da destra ha creato tanti problemi alla risposta del ceco, che infatti non è mai arrivato a palla break. Anche il diritto si conferma in grande spolvero. L’unico calo di concentrazione dello spagnolo si è verificato nel tie-break del secondo set, quando la battuta risulta meno incisiva – zero ace nel tie-break. Nel terzo parziale il servizio di Alcaraz torna al top, con una percentuale del 94% di prime in campo. E Lehecka deve arrendersi. Il solo giocatore ceco ad aver trionfato sui prati del prestigioso torneo londinese rimane così Ivan Lendl.

Primo set: Alcaraz trova il break al momento giusto

I primi quattro giochi scorrono via all’insegna dell’equilibrio. Lehecka, alla finale più importante della carriera, non sembra accusare la tensione e riprende da dove aveva lasciato nella semifinale contro Jack Draper. La strategia del ceco è chiara: abbreviare lo scambio, accelerando per primo e prendendo la rete ove possibile, per sorprendere Alcaraz. Nel quinto gioco, gli indugi si rompono con lo spagnolo che approfitta di qualche errore di troppo dell’avversario per procurarsi la prima palla break. Il ceco sceglie il momento migliore per scagliare il primo ace della sua partita e rispedire al mittente i tentativi di Carlitos. Le chance in risposta sono ridotte ai minimi termini, soprattutto per il numero 30 del mondo che chiuderà il parziale senza aver visto neppure una palla break. La sola mezza occasione per lui si materializza nell’unico momento di difficoltà di Alcaraz al servizio. Nel decimo gioco, sotto 5-4, il murciano si ritrova sotto 0-30, ma reagisce da campione: prima un ace, poi un diritto vincente gli valgono la parità. Sono quattro i punti consecutivi di Carlos, che supera incolume le prime criticità e si rilancia in risposta. Sfruttando gli errori di Lehecka, spesso frettoloso e poco preciso nelle sue discese a rete, il numero 2 al mondo si prende il secondo break point del set, che potrebbe valergli l’opportunità di servire per chiudere il parziale. La prima del ceco non entra e, sulla seconda di servizio, parte il punto. Il 22enne iberico comanda lo scambio prolungato, al termine del quale Jiri deve cedere. Il diritto di Alcaraz si conferma in stato di grazia e fucina di vincenti da ogni posizione del campo. La prima forza del seeding si prende il primo set con il punteggio di 7-5.

Secondo set: Il tie-break risolve a favore di Lehecka un parziale senza palle break

Anche nella seconda frazione di gioco l’equilibrio fa da padrone. Il servizio di Alcaraz nella giornata odierna è a fuoco e gli consente di raccogliere punti gratis, senza dispendi energetici particolari. Nel secondo gioco si porta a casa il game perfetto: quattro ace su quattro e la sensazione di aver trovato un ritmo alla battuta che non lasci scampo all’avversario. Anche Lehecka rispetto al primo set ha incrementato il rendimento del proprio servizio, difendendo i propri turni in maniera più risoluta e solida. Nel nono gioco, tuttavia, il ceco incappa nuovamente in alcuni errori gratuiti che, da 40-15, lo costringono ai vantaggi. Si toglie dagli impicci con lo schema servizio e diritto e il parziale continua a rimanere on serve. Pur non riuscendo a impensierire Alcaraz in risposta sul 5-4, Jiri supera indenne l’11esimo gioco che dinnanzi gli era costato caro e obbliga ancora lo spagnolo a servire per prolungare il set. Carlos commette un doppio fallo nel primo 15, anche se poi il servizio torna a macinare punti. Lehecka si porta a due punti dal secondo set e, sul 30 pari, trova una risposta nei piedi di Alcaraz, che si salva in controbalzo, mandando dall’altra parte della rete una palla dalla facile chiusura. Il ceco si avventa, ma tira un diritto a tutto braccio che finisce abbondantemente lungo, vanificando la chance di portarsi a set point. Il murciano è comunque costretto ai vantaggi, ma, con il contributo dell’avversario approda al tie-break, in cui in questo 2025 vanta numeri si assoluto valore, anche se proprio a Londra ha perso il secondo dell’anno sui 16 giocati, contro Munar al secondo turno. Lehecka trova il minibreak nel secondo punto, ma non riesce a allungare. Il ceco torna a vincere un punto in risposta e si porta sul 4 a 2. Per recuperare anche il secondo minibreak concesso, Carlitos sfodera la sua versione deluxe: recupero a pochi centimetri da terra di un’ottima smorzata di Jiri e pallonetto profondo di rovescio, indietreggiando. Sul 5 pari, lo spagnolo torna mortale e commette il secondo doppio fallo del match. Lehecka protrae la finale fino al terzo e decisivo parziale con un servizio vincente.

Terzo set: il cinismo vale ad Alcaraz il secondo titolo al Queen’s

Non è più una novità che i turni di battuta in questa finale sembrino inattaccabili da ambo le parti. Le due sole palle break, entrambe nel primo set e a favore di Alcaraz, e gli sporadici game finiti ai vantaggi confermano come la partita viva di equilibri stabili. Nel quarto gioco, tuttavia, con una smorzata che si spegne in rete Lehecka torna a offrire chance di break. Sul primo punto si salva finalizzando a rete un ottimo contropiede di rovescio, ma sul secondo deve cedere la battuta per la seconda volta nel match. Carlos risponde profondo e il ceco non riesce a organizzare il colpo in uscita dal servizio. Lo spagnolo conferma il break e allunga sul 4 a 1, tornando a fare la differenza in battuta, con una percentuale di prime oltre il 90%. Sul 5 a 2 Lehecka serve per prolungare la partita e, con molte titubanze, regala a Alcaraz due match point. Carlitos chiude alla prima occasione e vince il secondo titolo al Queen’s dopo quello del 2023.