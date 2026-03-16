Podcast Sunshine Drive: Sinner e Sabalenka campioni del deserto [PODCAST] Il racconto (l'ultimo) della giornata finale al BNP Paribas Open dalle strade della California Ultimo aggiornamento: 16/03/2026 6:31 Di Vanni Gibertini Pubblicato il 16/03/2026 📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:ATP Indian Wells 2026flashJannik SinnerSunshine DriveWTA Indian Wells 2026 Leave a comment Ultimi articoli ATP Indian Wells, Medvedev: “Il mio obiettivo non è battere Sinner o Alcaraz, ma migliorarmi” Italiani ATP Indian Wells, Sinner: “Sullo 0-4 nel tie break sapevo che potevo rimontare” Interviste Challenger: Bellucci, Cecchinato e Romano perdono tre finali Challenger ATP Indian Wells: Sinner, primo trionfo in California. Medvedev battuto con due tie-break ATP