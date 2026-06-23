Italiani in campo martedì 23 giugno: Paolini, Darderi, Arnaldi, Sonego, Bellucci e cinque azzurre nelle quali di Wimbledon

Martedì 23 giugno sarà una giornata piena per quanto riguarda il tennis azzurro. Nei tornei su erba, dal 250 combined di Eastbourne a quello di Maiorca, passando per le qualificazioni di Wimbledon, saranno dieci i rappresentanti del tricolore che scenderanno in campo. Tutti i loro incontri saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW. L’esordio di Jasmine Paolini a Eastbourne sarà disponibile anche in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

ATP/WTA Eastbourne: in campo Paolini, Arnaldi e Bellucci

Dopo quasi un mese lontana dalle competizioni, per riprendersi al meglio dall’infortunio al piede, Jasmine Paolini tornerà in campo in Inghilterra. E lo farà da prima favorita del seeding al Lexus Eastbourne Open. Alle ore 12 l’azzurra sfiderà Tatjana Maria per la sesta volta in carriera. Il bilancio dei testa a testa pende in favore della toscana, vittoriosa in 3 dei 5 precedenti, tra cui gli ultimi due, più recenti, in due set.

Non solo però Paolini sul Centre Court della struttura che ospita il torneo. Anche Mattia Bellucci debutterà sullo stesso campo, e lo farà nell’ultimo match di giornata. In una partita tra mancini, programmata circa per le ore 16:30, Mattia affronterà per la prima volta il francese Ugo Humbert, sesta testa di serie del tabellone. Nel primo pomeriggio, attorno alle 14, sarà invece il turno di Matteo Arnaldi. Il ligure, qualificatosi per il tabellone principale, sul Court 1 sarà opposto al tennista di casa Giles Hussey, anch’egli proveniente dal tabellone cadetto. Tra i due sarà il primo confronto diretto.

ATP Maiorca: Sonego e Darderi per un posto ai quarti

Non prima delle 13:30, al Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships sarà il turno di Lorenzo Sonego. Sul Court 1 il torinese si misurerà con il serbo Miomir Kecmanovic agli ottavi. Sarà addirittura il decimo testa a testa tra i due. Attualmente è il piemontese a essere avanti nei precedenti: ne ha vinti 6 su 9, compresi gli ultimi 3, peraltro su tutte le superfici. Sul Centre Court invece, non prima delle 17:30, debutterà Luciano Darderi, primo favorito del seeding, rientrante dopo l’operazione alle tonsille. Luli, che al primo turno ha avuto un bye, se la vedrà per la sesta volta in carriera, la quarta in stagione, con il tedesco Yannick Hanfmann, che nei precedenti non gli ha mai strappato un solo set. Tra i due sarà il primo confronto su una superficie diversa dalla terra rossa.

Wimbledon, qualificazioni: esordio per Brancaccio, Grant, Pigato, Stefanini e Bronzetti

Tre delle cinque azzurre presenti nel programma odierno sui campi di Roehampton, per le qualificazioni di Wimbledon, calcheranno il rettangolo da gioco alle 12. Tyra Grant sfiderà l’australiana Taylah Preston sul Court 4, Lisa Pigato affronterà la tedesca Noma Noha Akugue sul Court 7 e Nuria Brancaccio sarà opposta alla spagnola Andrea Lazaro Garcia sul Court 8. Nel secondo match sul Court 5, attorno alle 13:30, Lucrezia Stefanini si misurerà con l’argentina Luisina Giovannini. Lucia Bronzetti, invece, debutterà sempre verso le 13:30 e lo farà sul Court 6 contro l’australiana Maddison Inglis.

Italiani in campo martedì 23 giugno