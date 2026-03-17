Cahill: “Sinner e Alcaraz sulle orme delle leggende. Un nuovo talento alzerebbe ulteriormente il livello del tennis”

Il primo successo stagionale di Jannik Sinner gonfia i polmoni. L’altoatesino si è tolto un peso ed è tornato a sollevare un trofeo partendo dal cuore, il suo. Un successo straordinario che ha messo in evidenza le qualità di un giocatore capace di vincere con scioltezza ogni match e di piegare un ostico avversario come Daniil Medvedev.

Il russo aveva sconfitto Carlos Alcaraz in semifinale ed evitato l’ennesimo “Sinneraz” della loro carriera. La loro rivalità durerà per molti, ci si augura, anche se sono in molti speranzosi che si possa inserire un terzo incomodo in questo duello tra supereroi del tennis moderno.

Prima della vittoria di Indian Wells da parte dell’azzurro, il suo allenatore, Darren Cahill, si era così espresso sulla loro rivalità ai microfoni di Sky Sports: “Stanno colmando il vuoto lasciato dall’uscita di scena di alcune leggende del tennis. Penso che la rivalità sia stata positiva per tutti, soprattutto dopo aver avuto una generazione d’oro e con Novak Djokovic che sta ancora facendo cose incredibili, mentre Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray si sono ritirati. Avere due giocatori che cercano di seguire le loro enormi orme è straordinario per tutti”.

Stanno centralizzando l’attenzione da parte dell’intero panorama internazionale di tennis: “La rivalità è fantastica. Carlos è numero uno e Jannik numero due al momento, e questo dà a Sinner uno stimolo per inseguirlo e fare un ottimo lavoro”.

La loro rivalità stimola ogni singolo tennista a migliorarsi e a rendere ancor più competivio il circuito ATP: “La rivalità è qualcosa di cui il tennis ha bisogno. Abbiamo bisogno di rivalità e in realtà servono altri due o tre giocatori che emergano per creare quattro o cinque protagonisti al vertice, così da vedere ogni settimana un tennis straordinario — cosa che, comunque, stiamo già vedendo”, ha continuato Cahill.

Attualmente Carlos Alcaraz è in testa al ranking ATP con 13.550 punti, mentre Jannik Sinner è secondo con 11.400 punti. Il fatto che Novak Djokovic sia terzo con 5.370 punti evidenzia chiaramente il divario tra loro due e il resto del panorama tennistico.

Il futuro parla chiaramente in favore dello spagnolo e dell’italiano che rischiano di dominare per decenni. Ma la ricerca di nuovi talenti consente a tutti di sperare e confidare nella possibilità di aumentare la competitività in vetta al ranking mondiale.

Nonostante la loro lunga rivalità, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner parlano spesso l’uno dell’altro in termini estremamente positivi. Dopo aver vinto Wimbledon 2025, Sinner ha avuto solo parole di elogio per lo spagnolo, affermando che Alcaraz è il motivo per cui è migliorato così tanto.

Sinner ha anche sottolineato che i due hanno un ottimo rapporto anche fuori dal campo, cosa che ha sorpreso molti.

Tutto questo rende meravigliosa la favola che Italia e Spagna stanno vivendo nel tennis moderno.