Miami, quanti forfait! Da Djokovic a Raducanu: tutti gli assenti in Florida

Sunshine Double, parte seconda. L’intero circuito tennistico non concede nemmeno un rapido pit-stop, e dalla rovente California, si è già atterrati in Florida, dove, nella splendida Miami, si terrà il secondo ‘1000’ consecutivo dello swing statunitense.

Calendario fittissimo, ritmi frenetici e migliaia di punti che pullulano nel doppio appuntamento americano. Insomma, “Ci vuole un fisico bestiale”. La stagione 2026 è soltanto iniziata da qualche mese, ma alcuni atleti patiscono già l’intensità di questa prima fase del calendario, e in Florida gli assenti sono davvero parecchi. Tra forfait preannunciati e rinunce last minute, il Miami Open 2026 resterà orfano di ben 20 protagonisti/e, tra ATP e WTA.

Infermeria WTA, 13 assenti

Tra i big, dopo la pessima notizia del ritiro di Novak Djokovic dal main draw, si aggiunge alla lunga lista degli assenti anche Emma Raducanu, la quale ha sfortunatamente contratto un virus a poche ore dallo start ufficiale del torneo. Alle spalle dell’inglese, una sfilza di colleghe infortunate – inizialmente iscritte all’entry list del torneo – ha messo in subbuglio il secondo appuntamento del Sunshine Double, portando a quota 13 le “rinunciatarie” del tabellone principale, tra le quali Emma Raducanu, Emma Navarro, Maya Joint, Lois Boisson, Marketa Vondrousova, Barbora Krejcikova, Sonay Kartal, Veronika Kudermetova, Daria Kasatkina, Oleksandra Oliynykova, Julia Grabher, Karolina Pliskova e Yafan Wang.

Infermeria ATP, 7 assenti

Anche l’infermeria ATP vanta un buon numero di “acciaccati” (chi più, chi meno), che non prenderà a parte al secondo Masters 1000 della stagione sul cemento. Il 24 volte Slam, Novak Djokovic, si è fermato soltanto agli ottavi a Indian Wells – sconfitto da Draper – e dopo la sua eliminazione ha annunciato di aver subito un infortunio alla spalla destra, dunque è costretto contemporaneamente a fermarsi. Il serbo, così come i colleghi Holger Rune, Tallon Griekspoor, Jaume Munar, Lorenzo Sonego e Juncheng Shang, si sono ritirati prima del sorteggio del tabellone. Mentre Juan Manuel Cerundolo è l’unico ad aver alzato bandiera bianca dopo la pubblicazione ufficiale del main draw, dunque, l’argentino, farà spazio a un lucky loser.