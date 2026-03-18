ATP Miami: Bellucci rimonta Cassone e stacca il pass per il main draw

Il Miami Open 2026 presented by Itau avrà sette italiani al via nel tabellone principale del singolare maschile. Oltre ai sei capaci di conquistare un posto nel main draw per accettazione diretta, c’è anche Mattia Bellucci, che aveva rischiato di non arrivare in tempo per il suo primo incontro in Florida. Il 24enne lombardo al turno inaugurale delle qualificazioni ha rifilato un pesante 6-3 6-1 all’ex numero 16 al mondo Nicolas Jarry, fallosissimo da fondocampo. Nel match valevole per un posto nel tabellone principale, poi, il mancino azzurro ha rimontato Murphy Cassone, tennista di casa.

Dopo circa due ore e trequarti di battaglia, Mattia è uscito vittorioso con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-3 nel secondo testa a testa con lo statunitense (2-0 ora il bilancio in favore dell’italiano), che al primo turno delle quali aveva regolato in due parziali Francesco Maestrelli. Dopo un set d’apertura in cui non è riuscito a sfruttare un break di vantaggio e un secondo parziale in cui questo è accaduto altre due volte – ma al tie-break ha rimediato – Bellucci ha disputato un ottimo terzo set in cui non ha mai concesso chance in risposta all’avversario.

A seguito di un inizio di stagione complicato, in cui era anche uscito dalla top 100, l’azzurro sembra essersi risollevato in queste ultime settimane. La vittoria ad Acapulco su Alejandro Davidovich Fokina, con tanto di quarti di finale agguantati, e la finale nel Challenger 175 di Cap Cana – conquistata battendo nel tragitto Maestrelli, Hubert Hurkacz, Raphael Collignon e Adam Walton – hanno restituito fiducia a Bellucci, tornato al numero 77 ATP. Ora si è qualificato per il suo secondo main draw nel 1000 di Miami, dopo che nell’edizione 2025 venne fermato subito dal qualificato Chun Hsin Tseng. Sfiderà Alex Michelsen al primo turno.

ATP Miami, gli accoppiamenti dei qualificati

[Q] M. Landaluce – M. Giron

[Q] Z. Svajda – [WC] M. Kouame

[Q] R. Jodar – [Q] Y. Hanfmann

[Q] N. Basilashvili – M. Navone

[Q] A. Fery – S. Tsitsipas

[Q] L. Draxl – Q. Halys

[Q] C. O’Connell – M. Fucsovics

[Q] T. Barrios Vera – A. Cazaux

[Q] A. Walton – S. Baez

[Q] M. Bellucci – A. Michelsen

– A. Michelsen [Q] I. Buse – D. Dzumhur

WTA Miami, gli accoppiamenti delle qualificate