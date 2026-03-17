Doppia beffa per Bellucci: “Dopo aver perso la finale a Cap Cana ho perso anche l’aereo per Miami!”

Dopo una settimana di grande tennis, Mattia Bellucci ha avuto un weekend piuttosto travagliato. Il 24enne lombardo si è prima arreso in due set a Mariano Navone nella finale del Challenger 175 di Cap Cana. Poi, come raccontato da lui stesso in un post su Instagram, ha perso anche il volo che lo avrebbe dovuto portare a Miami, dove sta disputando attualmente le qualificazioni per cercare di centrare il tabellone principale del secondo 1000 stagionale. Di seguito, la didascalia del post pubblicato da Bellucci.

“Ho perso in finale e poi ho perso anche il volo per Miami.

Ottime giornate😂

Nonostante questo, sono grato. Per la settimana, per il mio livello e per la persona che sto diventando mentre attraverso tutto questo.

Avanti.

Congratulazioni a @navonemariano💥”

Nonostante questa disavventura, Mattia è riuscito ad arrivare in Florida in tempo e al primo turno del tabellone cadetto ha sconfitto il veterano Nicolas Jarry con un eccellente 6-3 6-1. Dopo un inizio di stagione complicato che lo ha anche visto uscire dalla top 100, grazie ai quarti di finale nel 500 di Acapulco e la finale a Cap Cana – ottenuta battendo in ordine Francesco Maestrelli, Hubert Hurkacz, Raphael Collignon e Adam Walton – il mancino azzurro ha ritrovato la 77esima posizione mondiale. Ma soprattutto, sta riscoprendo le trame del suo insidioso tennis che in passato abbiamo visto quali vittime prestigiose sia riuscito a mietere nel circuito.