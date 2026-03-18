ATP Miami, Sinner: “Italtennis? Momento importante. Tutti stanno trovando l’equilibrio e risultati positivi”

Indian Wells è già storia. Il numero due del mondo ha disputato una trasferta californiana impeccabile, riuscendo ad aggiudicarsi il primo ‘1000 stagionale senza lasciare nemmeno un set per strada. Prova di forza entusiasmante per Jannik Sinner, che adesso punta dritto alla conquista del “Sunshine Double”. L’azzurro ha celermente lasciato il torrido Tennis Paradise per raggiungere la meta del secondo masters sul cemento, in Florida. Qui prende vita il Miami Open, dove il clima è distante anni luce dal rovente deserto di Indian Wells. Le piogge torrenziali stanno rallentando particolarmente il programma del torneo, anche se l’esordio di Sinner avverrà soltanto nel weekend.

“Condizioni? Difficile capirlo. Abbiamo giocato solo 45 minuti”

Il 4 volte Slam è comunque riuscito a scendere in campo per testare le condizioni di gioco ed allenarsi, rivelando in esclusiva ai microfoni di Sky Sport le prime sensazioni in vista del debutto ufficiale nel masters 1000 di Miami: “Per il momento è difficile dirlo – afferma – perché abbiamo giocato ieri solo 45 minuti

giusto per muoverci un po’. Qui il tempo non è bellissimo, quindi vedremo come saranno le condizioni nei prossimi giorni. Le partite stanno andando un po’ indietro, quindi bisognerà capire come si evolverà la situazione. Sono comunque contento di essere qui. È un torneo molto simile a Indian Wells, che

mi è mancato l’anno scorso, ed è un torneo importante per me. È anche l’ultimo appuntamento prima della stagione sulla terra battuta; quindi, sono contento di provare a dare il massimo, come sempre, e poi vedremo come andrà”.

I complimenti a Kimi Antonelli: “Quello che sta facendo è incredibile”

Domenica 15 marzo, l’Italia ha aperto gli occhi assistendo ad una scena quasi epocale, con Andrea Kimi Antonelli che ha riportato il tricolore sul tetto del mondo in Formula 1, tagliando il traguardo per primo nel Gran Premio di Cina. E in tarda sera, Sinner ha sollevato il prestigioso trofeo del BNP Paribas Open, mandando a letto il popolo italiano con una doppietta da incorniciare. Una giornata destinata a entrare nella storia dello sport tricolore. I due connazionali si sono scambiati sinceri complimenti sui social, mostrando un’immensa stima reciproca: “Quello che sta facendo Kimi è incredibile, ma lo avevo già detto. È un bravissimo ragazzo – dichiara Jannik in esclusiva a Sky Sport -, ha una bellissima famiglia e sono contento per tutti loro.

Qui stanno preparando uno sport diverso da quello che faccio io, però è anche bello, perché arriviamo in macchina e siamo praticamente sulla pista. È una sensazione unica, perché non capita spesso di avere questa opportunità. A Kimi auguro solo il meglio, ovviamente anche alla Ferrari. Speriamo che possano avvicinarsi un po’ alla Mercedes. È comunque una bellissima

emozione essere qui”.

“Italia? Momento importante. Tutti stanno trovando il giusto equilibrio”

Le eccellenze italiane proliferano nell’intero cosmo sportivo, anche se la dimensione raggiunta dagli atleti azzurri nel tennis, è attualmente imparagonabile alle altre discipline. Con il neo-ingresso di Luciano Darderi nella Top20, l’Italtennis continua ad infrangere record su record, e il trascinatore di questo straordinario movimento, non potrebbe essere più entusiasta e soddisfatto di così: “Credo sia un momento importante – sottolinea Sinner -, che dobbiamo sfruttare nel modo giusto. C’è tanto lavoro dietro, da parte di tutti i team e di ogni singolo giocatore. Alla fine, il tennis è uno sport individuale: ognuno ha il proprio modo di allenarsi, di stare in campo e di prepararsi. Però tutti stanno trovando il giusto equilibrio e per questo stanno arrivando tanti risultati positivi. Ovviamente dall’Italia

sentiamo tanto supporto, ed è la cosa più importante per noi. Noi cerchiamo di rendere le persone a casa il più felici possibile. Speriamo di continuare così”.

Il nativo di San Candido, esordirà nel secondo Round – in quel di Miami – contro il vincente della sfida tra Buse e Dzumhur.