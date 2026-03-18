Medvedev, missione compiuta: le valigie sono a Miami. “Adesso prepariamoci al torneo”

Dalle vette del deserto californiano alle palme della Florida, il volo di Daniil Medvedev non è stato esattamente una passeggiata di salute. Dopo aver ritrovato il suo miglior tennis a Indian Wells — dove ha piegato Alcaraz in semifinale prima di arrendersi solo al “solito” Sinner — il russo è atterrato a Miami carico di ambizioni ma decisamente leggero in termini di stiva. La United Airlines ha infatti pensato bene di smarrire i suoi bagagli, costringendo l’ex numero uno del mondo a un insolito “serve and volley” via social per recuperare l’attrezzatura. “Ciao United Airlines, ho bisogno di un aiuto. Ieri sono partito da Palm Springs per la Florida e nessuna delle mie valigie è arrivata. Mi servono per giocare nel torneo di Miami. Potete aiutarmi?”, era stato l’appello quasi disperato del russo (di cui avevamo già scritto su queste pagine) rimasto letteralmente senza gli attrezzi del mestiere a ridosso del debutto.

Non è la prima volta che il tennista moscovita deve lottare contro le insidie dei trasporti americani, considerando che già per raggiungere la California era stato protagonista di una sorta di odissea tra scali infiniti e trasferimenti in auto. Tuttavia, la pressione mediatica dell’appello social sembra aver accelerato i tempi della logistica statunitense, risolvendo una situazione che rischiava di diventare grottesca. Medvedev ha potuto così tirare un sospiro di sollievo, confermando che l’emergenza è rientrata e che lo staff è finalmente al completo, pronto per l’assalto al secondo Masters 1000 della stagione.

La conferma del lieto fine è arrivata con la stessa velocità di un rovescio lungolinea, tramite un nuovo post che ha rassicurato tifosi e organizzatori: “Anche il mio allenatore ha le sue borse adesso!!! Forza. Lavoriamo per prepararci al Miami Open Ora!!!”. Smaltita la frustrazione per il disservizio aereo, Daniil può ora concentrarsi esclusivamente sul torneo statunitense. Sì, insomma, dopo aver battuto la compagnia aerea al tie-break del recupero bagagli, il russo è pronto a scendere in campo: gli avversari sono avvisati, i bagagli sono finalmente arrivati a destinazione.