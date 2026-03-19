Miami, il programma di giovedì 19 marzo: quanti match! Berrettini in serata, Bellucci di notte

Torneo bagnato, torneo fortunato? Forse è ancora presto per dirlo, ma è certamente è l’auspicio degli organizzatori. La pioggia ha sconvolto il programma di mercoledì 18 marzo, causando il rinvio di ogni match previsto al Miami Gardens, e adesso è una sfida contro il tempo per completare le sfide di primo turno.

Giovedì 19 marzo, quindi, c’è da mettersi comodi perché il programma prevede 50 match tra maschile e femminile, trattandosi di un combined.

Se a livello ATP si tratterà dell’inaugurazione del tabellone principale, il circuito WTA, oltre al perfezionamento degli incontri di primo turno, vedrà l‘entrata in scena di alcune delle teste di serie.

Miami ATP Masters 1000 Order of play – Thursday, March 19, 2026 pic.twitter.com/efdgHaRU2l — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) March 19, 2026

Il programma dei campi principali di giovedì 19 marzo: Bellucci in notturna, Berrettini terzo match dalle 17

Gli orari di inizio sono scaglionati. Sullo Stadio principale, all’interno dell’Hard Rock Stadium, il sipario si aprirà alle 17 orario italiano – le 12 in Florida. Dopo che il maltempo aveva reso inagibile il campo nella giornata di mercoledì 18 marzo, tutto è pronto. Sarà il match tra Alexandra Eala e Laura Siegemund a battezzare l’impianto.

Poi, non prima delle 18, toccherà a Fabian Marozsan e Joao Fonseca; il vincitore di questa sfida se la vedrà con Carlos Alcaraz. Tra l’altro, il brasiliano e l’ungherese sono due dei pochi a non essere stati scombussolati dalla pioggia. Perché il loro incrocio era già stato programmato sul cemento dello Stadio e, vista l’impraticabilità delle scorse ore, era stato rimandato per garantire l’ingresso al maggior numero di spettatori possibili – soprattutto alla torcida che segue Joao – invece di piazzarlo altrove.

A seguire, farà il suo esordio nel torneo Iga Swiatek, attesa dal derby polacco con Magda Linette.

La sessione serale prenderà avvio alla mezzanotte italiana – le 19 locali – e avrà come primo protagonista Mattia Bellucci. Che, da qualificato, è chiamato a una grande prestazione contro Alex Michelsen. Chiudono Mirra Andreeva e McCartney Kessler.

Sul Grandstand si inizierà alle 16 con Parks-Kraus, per poi seguire il debutto di Venus Williams contro Francesca Jones non prima delle 17. A ruota, l’interessante incrocio tra Grigor Dimitrov, alla ricerca di continuità dopo il grave infortunio, e Raphael Collignon.

Sempre alle 17 si comincerà a giocare sul Campo Butch Buchholz, dove, come terzo match, è in programma Matteo Berrettini contro Alexandre Muller. Per l’azzurro si tratta di una sfida decisiva, visto che a Miami difende i quarti di finale dello scorso anno e i punti in scadenza lo proiettano ai margini della top 100.

Sul Campo 1 aprono le danze Bergs e Brooksby e, dopo Giron-Landaluce, Stefanos Tsitsipas proverà a rifarsi dopo un periodo in ombra; l’avversario è Arthur Fery.

Il programma degli altri campi: esordio per Cocciaretto

Su tutti gli altri campi, invece, l’inizio è anticipato alle 15 – le 10 secondo il fuso orario di Miami.

Si segnalano l’interessante incrocio tra Sara Bejlek e Talia Gibson, reduce dai quarti di finale a Indian Wells, sul Campo 2. E la sfida tra Denis Shapovalov e Botic van de Zandschulp (terzo match, Court 3). Elisabetta Cocciaretto torna alle competizioni dopo il forfait di Dubai. Ad attenderla c’è la lucky loser Darja Semenistaja. le coordinate sono Campo 6 non prima delle 16.