Miami Open: match cancellati per maltempo. Il programma rinviato a giovedì

Il secondo atto del “Sunshine Double” ha, paradossalmente, aperto le porte a una pioggia battente che ha sostituito il celebre sole della Florida e ha costretto a cancellare tutti i 37 incontri previsti per mercoledì. Dopo continui rinvii, infatti, è arrivata la tanto attesa comunicazione ufficiale dal torneo: “La terza e la quarta sessione del 18 marzo sono state cancellate. Tutte le partite saranno riprogrammate a giovedì 19“. Tra i match che hanno risentito del maltempo anche quelli degli italiani Matteo Berrettini (contro Alexandre Muller) ed Elisabetta Cocciaretto (contro Darja Semenistaja). Il nuovo Order of Play verrà rilasciato nel corso della notte.

Già nei giorni scorsi, durante le qualificazioni, il meteo non era stato dei migliori, tanto che è stato necessario chiudere l’Hard Rock Stadium a causa dei danni subiti dalle incessanti precipitazioni. Con la speranza che il cielo torni sereno, il Masters 1000 di Miami si trova ora a dover gestire un tabellone pesantemente condizionato e a raggruppare tutti i primi turni nella giornata di giovedì 19 marzo. Si tratta di un amaro déjà-vu che riporta alla mente il 2019, anno dell’esordio del torneo a Miami Gardens. Anche allora la pioggia sconvolse la programmazione – in quel caso dell’ultimo giorno di qualificazioni – obbligando gli organizzatori a una maratona di recuperi il giorno seguente per rientrare nelle tempistiche previste.