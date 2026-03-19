WTA Miami: Siniakova “fugge” in preda alla frustrazione. Fredda stretta di mano con Osorio

Una pioggia incessante abbattutasi sulla Florida meridionale ha complicato l’inizio del Masters 1000 di Miami. Dov’è già stato annullato l’intero programma del Day 2 e rinviato alla giornata di giovedì 19 marzo. Nell’impianto sono stati disputati soltanto pochissimi incontri del tabellone femminile, prima che gli acquazzoni interrompessero il gioco per più di 24 ore. Tra gli sparuti match conclusi, uno su tutti ha attirato l’attenzione del web, con immagini diventate virali in men che non si dica. Le protagoniste, in questa circostanza, sono Camila Osorio (N.58 del ranking) e Katerina Siniakova, una delle doppiste più forti del mondo.

La ceca, che proprio la scorsa settimana ha messo k.o la campionessa in carica Mirra Andreeva in quel di Indian Wells, ha assunto un comportamento inedito e ostile al momento della sconfitta, trattenendo le lacrime e scappando via dal campo infuriata. Ma contestualizziamo. L’esperta giocatrice classe ’96, in svantaggio di un set contro la colombiana, era riuscita a costruirsi un’opportunità di rimonta nel secondo parziale, conducendo per 4-2. Ma lì Siniakova ha completamente perso il bandolo della matassa, conquistando tre punti negli ultimi quattro game, e subendo la rimonta di Osorio.

What an awkward ending to the Osorio and Siniakova match pic.twitter.com/obRY7OEU69 — Gio (@jsmove7) March 18, 2026

Sul match point in favore dell’avversaria, Siniakova è anche scivolata, rimanendo per terra – illesa – così, la premurosa Osorio si è subito avvicinata per stringere la mano alla ceca ed accertarsi delle condizioni della giocatrice. La numero 42 del mondo – un po’ beccata dallo sparuto pubblico sugli spalti – è quasi scappata via a gambe levate, sull’orlo di una crisi di pianto. Salutando a stento la colombiana, nota per essere una delle atlete più corrette e sportive dell’intero circuito. Osorio si è anche riavvicinata – incredula – una seconda volta all’avversaria per capire cosa le stesse accadendo, ma Siniakova l’ha nuovamente evitata, dirigendosi a passo felpato verso gli spogliatoi.

Siniakova da vittima a “carnefice”

Fa strano pensare che solo pochi giorni fa, Katerina Siniakova si sia trovata nella posizione opposta. Assistendo alla ben più esagerata ed estrema di Mirra Andreeva. La russa non ha digerito affatto bene l’eliminazione, e ha scaraventato la racchetta per terra. Stringendo glacialmente la mano all’avversaria per poi inveire contro l’intero pubblico di Indian Wells con frasi colorite che preferiamo non riportare.

Naomi Osaka and Sorana Cirstea had some words at the net after their match at the Australian Open.



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La saga “Cold Handshakes – fredde strette di mano” è stracolma di episodi nella storia del tennis. E potremmo asserire anche che situazioni del genere si verificano quasi all’ordine del giorno. Tra le più controverse degli ultimi mesi – giusto per citarne una recente ed “iconica” – spicca l’acceso dibattito a rete di Naomi Osaka e Sorana Cirstea, durante l’ultimo Australian Open. La giapponese, nel secondo set, si era fatta sentire con un “Come on” tra la prima e la seconda di Cirstea, andata su tutte le furie. La romena, sconfitta dopo pochi minuti da quell’episodio, “ha fulminato” l’ex numero uno al mondo con una stretta di mano repentina e un’occhiataccia. Le due hanno poi discusso per qualche istante sotto la supervisione del giudice di sedia, per poi separarsi.