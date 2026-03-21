WTA Miami: Cocciaretto, che peccato! Niente bis contro Gauff

[4] C. Gauff b. E. Cocciaretto 3-6 6-4 6-3

Elisabetta Cocciaretto non si concede il bis contro Coco Gauff. Dopo la vittoria di Doha, l’azzurra si arrende alla rimonta della numero 4 del mondo, che avanza al terzo turno del Miami Open con il punteggio di 3-6 6-4 6-3.

Un inizio di partita difficile lascia rapidamente spazio al crescendo tennistico di Cocciaretto, incalzata dagli errori di diritto e i doppi falli di Gauff. La strategia di sollecitare il lato debole della statunitense paga e il resto lo fanno i colpi d’anticipo della tennista marchigiana. Nel secondo parziale, poi, Coco si rifà di tutte le imprecisioni e pareggia i conti, facendo girare l’inerzia della partita.

Il terzo set è un capitolo a sé: l’italiana va subito avanti di un break in quello che pare il miglior momento di Gauff. Tuttavia, la benzina si esaurisce per Cocciaretto, che smarrisce il proprio tennis e incassa 4 giochi consecutivi.

La padrona di casa avanza così al prossimo turno, dove la attende Alycia Parks, 105 WTA. Alla luce degli 11 doppi falli, la prima di servizio è stata una delle migliori alleate della quarta forza del tabellone, che fa il 77% di punti quando le entra. Cocciaretto si inchina per la quarta volta su cinque a Gauff, ma può lasciare la Florida con ottime sensazioni. Dopo lo stop per l’infortunio patito a Dubai, Elisabetta si rilancia in una stagione che la vede riacciuffare la top 50.

Primo set: Cocciaretto è un diesel e parte avanti

Nello Stadio principale del Miami Gardens, ricavato all’interno dell’Hard Rock Stadium, Cocciaretto sfida per la quinta volta Gauff.

In avvio di partita a fare la differenza è il rendimento al servizio. La numero 4 del mondo serve una sola seconda in tre turni di battuta, evitando, così, di incappare nei consueti doppi falli e alleggerendo il peso degli errori gratuiti, che si presentano copiosi. L’azzurra, invece, è sotto al 50% di prime in campo, statistica che già sul 2-1 le presenta il conto, con la prima palla break da fronteggiare. Con la complicità del nastro, Elisabetta batte Gauff nel duello sottorete e si salva. Arriva, però, puntuale la seconda occasione per la statunitense. Cocciaretto cambia con il rovescio lungolinea sul diritto della sua avversaria, che sta comandando lo scambio, e ne propizia l’errore con il suo colpo debole.

La tennista marchigiana, esortata dal suo angolo a giocare al proprio ritmo e trovare il suo tennis d’anticipo, imposta i punti sulla diagonale destra, sollecitando il lato fragile di Gauff, per poi finalizzare con il rovescio. Nel settimo game, Elisabetta macina punti in risposta, complice qualche seconda in più da parte della rivale. La quarta forza del seeding incappa anche in un doppio fallo che la espone alla prima palla break: l’italiana non ci pensa due volte e, con un rovescio incrociato mal battezzato da Coco, si porta sul 4-3. La giocatrice della Florida potrebbe rientrare immediatamente a pieno regime nel set, ma è ancora il colpo bimane a salvare Cocciaretto. Sul 5-3, Gauff è costretta a servire sottopressione, accusando il momento. Cancellato il primo set point, commette due doppi falli che riportano Elisabetta a un punto dal parziale. La confusione tattica dell’americana è totale: con un drop shot mal calibrato si espone al recupero dell’azzurra, che si prende il vantaggio per 6-3.

Secondo set: Gauff prolunga il match al parziale decisivo

Il secondo parziale si apre con un’inversione di rotta rispetto al finale del primo. Gauff cerca di limitare errori e ingenuità e di ritrovare il personale equilibrio, assai complicato, alla battuta. Sul 2-1, la statunitense si avvantaggia di una diminuita efficienza al servizio da parte di Cocciaretto e si prende due palle break. Se sulla prima commette un grossolano errore, spedendo in corridoio un diritto a campo aperto, sulla seconda Elisabetta è protagonista di uno scambio da manuale, rifinito con un preciso smash. Riacciuffata la parità, però, cede il servizio con due rovesci in rete.

L’azzurra non accusa il colpo e risponde procurandosi due opportunità del 2-2. Le basta la prima, grazie al doppio fallo della sua avversaria. Dopo una breve fase di stallo, nel settimo gioco Gauff torna a bussare in risposta, costringendo la numero 44 del mondo ai vantaggi, pur non riuscendo a spingersi oltre. Tuttavia, sul 4-4 è ancora pericolosa. In un delicato turno di servizio, Cocciaretto si espone a palla break da 30-0. Con il rovescio lungolinea stuzzica ancora il diritto di Coco, per poi chiudere con l’incrociato. C’è, poi, una seconda chance per la statunitense e stavolta è la marchigiana ad essere tradita da un diritto lungo. Gauff serve senza esitazione e pareggia i conti, rimandando i verdetti al terzo set.

Terzo set: Cocciaretto va avanti di un break, ma subisce la rimonta di Gauff

Proprio quando l’inerzia del match sembrava girare in favore della padrona di casa, si apre una nuova partita nella partita. Cocciaretto tiene il servizio a 30 e, facendo viaggiare la palla, macina punti in risposta, con due occasioni del 2-0 a disposizione. Dopo aver mancato il campo con la risposta di diritto, ci pensa Gauff a regalarle il break con un tentativo di smorzata che fatica ad arrivare a rete. L’azzurra, però, non sfrutta il momento e infila tre errori di misura di rovescio, che rimettono on serve il parziale. Il controbreak riaccende le speranze di Coco, proprio nel momento in cui Elisabetta pare aver smarrito il filo conduttore dell’incontro.

Forse a corto di energie, non trova più gli angoli con facilità e il gioco centrale non infastidisce la sua avversaria. E nel quinto gioco la sfida si complica inesorabilmente: nonostante il 30-0, Cocciaretto regala due palle break non consecutive. Il rovescio si rivela croce e delizia per l’italiana nelle due occasioni, salvata una volta e tradita nell’altra, e Gauff può fare gara di testa. Nonostante il vantaggio, l’americana si complica la vita con un doppio fallo di metri sul 40-15, che riapre il game. Elisabetta è brava a crederci e si procura la chance di controbreak. Gauff è altrettanto eccellente e si salva andando a prendersi il punto a rete. Cocciaretto riesce a mettere pressione a Coco anche sul 4-3, ma le manca il colpo per prendersi il break point. Sul 5-3 allora la numero 4 del mondo non perdona e al terzo match point avanza al terzo turno.