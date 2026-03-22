Collins provoca Moutet: “Per flirtare con me deve migliorare il servizio”. Lui risponde per le rime

Danielle Collins è – è stata? – una delle giocatrici più vulcaniche degli ultimi anni. Celebre per le sue reazioni che non hanno risparmiato il pubblico sugli spalti e le avversarie in campo, da qualche mese, precisamente dall’eliminazione al primo turno dello US Open 2025, la statunitense è assente dalle competizioni, ma rimane un personaggio catalizzatore di attenzioni.

Da inizio 2026 l’ex numero 7 del mondo fa discutere nelle vesti di commentatrice per Tennis Channel.

L’ultimo bersaglio è Corentin Moutet, altro giocatore fuori dagli schemi in campo e fuori.

Collins: “Se Moutet vuole flirtare con me deve migliorare il servizio”

Collins è a Miami per commentare il torneo che l’ha vista laurearsi campionessa nel 2024. Oltre a fornire i propri spunti tecnici, Danielle serba nella manica vari aneddoti che non ha premura di tenere per sé.

Dopo il successo di Moutet su Tomas Machac che lo proietta al terzo turno contro Jannik Sinner, la giocatrice della Florida ha punzecchiato il francese, reo di cercare di flirtare con lei.

La statunitense non è stata priva di una certa carica provocatoria: “Gli ho detto: se vuoi flirtare come me in questo modo, devi avere un servizio più potente“. Poi non ha esitato a aggiungere: “Alcuni pensano che sia importante l’aspetto fisico o la personalità ma sono un grande diritto e un grande servizio a contare davvero“.

Nell’ilarità generale, Collins è andata avanti nel racconto: “Ha smesso di seguirmi sui social dopo che ho detto che non mi interessavano gli uomini bassi. Questo lo ha offeso. Ma dovete capire che io sono alta 1,78 m, per me è una questione di preferenze, non ho nulla contro di loro”.

Infine la 32enne di St. Petersburg svela un messaggio ricevuto da Moutet proprio al termine del match contro Machac: “Mi ha scritto in privato anche ieri per chiedermi se avessi visto la sua partita e tutti i servizi potenti che aveva colpito. Ma non penso che ancora abbia possibilità…”

Moutet: “Impara ad amare te stessa invece di fare stupidaggini per farti amare dagli altri”

La risposta di Corentin non si fa attendere e arriva puntuale su X.

“Come posso smettere di seguirti se non ti ho mai seguita?” esordisce il francese, che poi si rivolge direttamente a Tennis Channel: “Come potete lasciare che qualcuno dica sciocchezze come queste in televisione?”

Moutet espone la propria versione della storia: “Mi hai seguito. Mi hai richiesto per il doppio misto. E io non ti ho nemmeno mai seguita”. Insomma, una discrepanza di punti di vista non trascurabile.

“Sei pronta a dire qualsiasi cosa pur di far parlare la gente di te” accusa il numero 33 ATP. “Dovresti imparare ad amare te stessa, così non dovrai fare cose stupide per farti amare dagli altri“.