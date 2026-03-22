WTA Miami: fuori Osaka. Avanti Bencic, Andreeva, Anisimova, Mboko e Muchova

Giornata di terzi turni della parte bassa al WTA 1000 di Miami, con quasi tutti gli ottavi delineati, con in campo alcune delle protagoniste del lato di tabellone rimasto orfano di Swiatek. Vediamo cosa ci hanno raccontato gli incontri della sessione serale.

[Q] T. Gibson b. [16] N. Osaka 7-5 6-4

Taila Gibson non vuole smettere di stupire. L’australiana continua il suo momento magico e dopo i quarti ad India Wells, piazza un altro colpo da leccarsi i baffi dopo gli upset contro Tauson e Paolini già messi a referto in California. Questa volta a fare le spese della ventunenne di Perth, è la quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka. La giapponese è costretta a inchinarsi 7-5 6-4 in un’ora e mezza di gioco, al termine di una prestazione (nonostante il KO) comunque positiva da parte sua. L’ex n°1 WTA deve arrendersi nonostante i 13 aces scagliati e pur avendo concluso l’incontro con l’85% di conversione sulla prima di servizio. A pesare anche il rendimento sulla palle break, glaciale la qualificata aussie a frantumare le quattro offerte. Al prossimo turno, Gibson se la vedrà con la terribile Iva Jovic: l’enfant prodige serba, ma di passaporto americano, è di tre anni più giovane.

[12] B. Bencic b. [20] D. Shnaider 6-3 6-3

Tutto facile per Belinda Bencic che nel terzo match sul Court 5 del Miami Open, stacca il pass per i sedicesimi senza dover fronteggiare alcun patema. Eppure, alla vigilia, la sfida tra la svizzera e Diana Shnaider si prospettava come une delle più interessanti di giornata, potenzialmente ricca di grandi giocate co vista su un esito incerto. Invece il campo è stato corroborato di un manicheismo inatteso. Un’affermazione netta, priva di appelli, quella dell’elvetica che ha serenamente controllato le operazioni per infliggere il definitivo – e duplice – 6-3 6-3 in poco più di un’ora e venti di scarso pathos agonistico. Nonostante ciò, in almeno tre turni di battuta Belinda ha dovuto cancellare break point. Tuttavia l’esperta ventinovenne ha sfidato di petto la tensione dei momenti più caldi, mostrando una calma talmente serafica da irrigidire ancora di più i colpi della russa. Diani, infatti, alla fine chiude con inequivocabile 0 su 6 nella concretizzazione delle chances di allungo, oltre a 4 sanguinosi doppi falli. Per l’oro olimpico di Tokyo adesso si prospetta un altro incrocio da copertina: lo scontro di alto rango con la finalista all’ultima edizione di Flushing Meadows, Amanda Anisimova. 2-2 i precedenti, l’ultimo freschissimo: a Indian Wells poco meno di due settimane fa, al secondo turno Bencic vinse al termine di un’eccezionale battaglia.

[8] M. Andreeva b. [32] M. Bouzkova 7-6(4) 6-2

Troveremo in ottavi anche Mirra Andreeva. La diciottenne siberiana dopo la prematura uscita di scena nel deserto, dove difendeva il titolo, è pronta al riscatto: vogliosa come non mai di rifarsi, facendo strada in Florida. La testa di serie n°8, impegnata nella penultima partita sul Campo 2, ha tenuto a bada il tennis sempre fumantino di Marie Bouzkova, tennista certamente non continua ma capace nella singola giornata di poter fare lo scherzetto anche alle più forti, specialmente se queste non vivono un periodo di grande spolvero. Prima frazione tostissima per l’allieva di Conchita Martinez, dove Mirra riesce a spuntarla soltanto al tie-break. Abilissima nel rimontare l’iniziale svantaggio di 4-2, Andreeva ha dovuto anche frantumare due set point con il servizio nel decimo gioco. Non si sa come, considerato il peso psicologico di quanto avesse sprecato nel primo set, ma sta di fatto che la ceca riesce perfino a prendersi un break in apertura di secondo. Tuttavia, gettata al vento anche questa occasione, la n°32 al mondo crolla definitivamente. In carriera, la ventisettenne di Praga non è mai stata stata l’incarnazione tennistica della cattiveria agonistica, e ancora una volta non si è affatto smentita. Brava comunque la classe 2007 a superare indenne i colpi di frustra della mareggiata, prima di rivedere il sole dopo la tempesta.

[6] A. Anisimova b. Y. Strarodubtseva 6-4 6-2

Nel terzo incontro sul Grandstand, Amanda Anisimova si è fatta bastare una marcia ridotta per avere la meglio sulla qualificata ucraina Yulia Starodubtsva, nuovo personaggio sbloccato nel circuito femminile che abbiamo imparato a conoscere in quel di Melbourne. La ventiquattrenne del New Jersey ha giocato sotto livello, soprattutto mentalmente per concentrazione e attitudine, forse conscia dell’evidente gap non ha spinto più di tanto sull’acceleratore. Si spiegano così i suoi numerosi alti e bassi, in particolare nel primo set, quando avanti 5-3 si è fatta contro-breakkare prima di suggellare il parziale in risposta. Amanda si è però ripresentata in campo nel secondo molto più centrata, vidimata con due break di vantaggio in cassaforte e concedendo una mera comparsata alla rivale. 3 aces Anisimova, altrettanti doppi falli ucraini.

[10] V. Mboko b. A. Zakharova 6-1 7-5

Conosciamo già il nome della prossima avversaria di Mirra Andreeva, sarà la canadese Victoria Mboko per un derby tra stabili campionesse del domani. In pareggio i precedenti atti della loro giovanissima rivalità, entrambi disputati nel 2026: ad Adelaide 6-3 6-1 Mirra, in rimonta Victoria vittoriosa al tie-break finale degli ottavi di Doha. In contemporanea al successo della russa, sofferto almeno per un set, sul Butch Buchholz la campionessa in carica dell’Open del Canada ha vinto il suo match di terzo turno, vivendo come la collega che affronterà agli ottavi di finale, una partita dai due volti. Il 6-1 7-5, consumatosi in un’ora e ventisette di durata, con cui è stata sconfitta Anastasia Zakharova parla chiaro. La diciannovenne nata a Charlotte, in Carolina del Nord, dopo una prima parziale stradominata in ogni settore, si è complicata la vita da sola ritrovandosi successivamente a dover gestire un long set. La sfida è stata costellata da diversi doppi falli, tutti arrivati in frangenti topici della contesa, di cui 4 a marca russa. Proprio i momenti dove la pressione cresceva, assalendo la giocatrice di turno alla battuta, hanno evidenziato – come sempre accade – le categorie di differenza tra le due protagoniste con Mboko capace di annullare le 3 palle break concesse. Appunto da cui certamente la ventiquattrenne di Volgograd potrà ripartire con fiducia, è quel break point cancellato con autorità sul 3-3 del secondo che le ha permesso di incamerare ulteriore esperienza a certi livelli – ancora acerbi per lei – allungando il set.

[13] K. Muchova b. K. Boulter 6-3 7-5

Da segnalare infine, tra gli incontri più attesi della serata italiana lato WTA, il successo di Karolina Muchova che ha piegato la regolarità di Katie Boulter con il punteggio di 6-3 7-5 in 1h32‘. Il duello in questione è andato in scena nel match che ha concluso il programma sul Court 5. La resistenza britannica è stata sicuramente più robusta nel secondo set, ma non si è mai avuta la sensazione che la ceca potesse perdere anche una sola frazione della sfida. Era la prima volta che si scontravano, notevoli gli 8 aces messi a referto dalla finalista Slam così il 70% di punti vinti sulla prima. Agli ottavi, Muchova avrà di fronte la testa di serie n°31 Alexandra Eala che qui all’Hard Rock Stadium ha ricordi molti dolci, ripensando all’incredibile semifinale ottenuta lo scorso anno. La tennista delle Filippine ha superato 6-3 7-6(2) Magda Linette, che a sua volta nel turno precedente aveva regalato la sorpresa dei primi giorni di tornei vincendo il derby con Swiatek.

Altri risultati

In chiusura di giornata evidenziamo anche il successo di Sorana Cirstea che ringalluzzita dal ballo finale nel mondo del tennis, prosegue il saluto alle varie tappe della sua ultima stagione da pro, battendo nettamente 6-3 6-2 la testa di serie n°21 Elise Mertens.