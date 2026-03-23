La solitudine dei numeri primi colpisce anche Alcaraz: non è crisi, è il prezzo della vetta

Cambia il turno, non cambia la sostanza. Un anno fa era il secondo turno, oggi il terzo, ma Miami torna a essere il punto in cui il racconto di Carlos Alcaraz si inceppa. Allora fu David Goffin, oggi è Sebastian Korda. Due sconfitte che si parlano, si somigliano, si rincorrono. Non tanto per il punteggio, quanto per le sensazioni: un Alcaraz meno lucido, meno brillante, più umano.

Ed è proprio da qui che bisogna partire, evitando scorciatoie. Perché la parola “crisi” è la più facile, ma anche la meno corretta.

Nel tennis perdere è la normalità. È la sua essenza più profonda. Non esistono stagioni perfette, non esistono domini lineari. Esistono cicli, picchi, cadute. Ed esistono momenti in cui il corpo e la testa chiedono il conto. Carlos quel conto lo sta pagando adesso.

Il peso della vetta tra stanchezza e pressione

La stanchezza, appunto. Non solo fisica, ma soprattutto mentale. Vincere l’Australian Open, come ha fatto Alcaraz, non è stato un semplice passaggio di calendario, ma un vero e proprio attraversamento. Un torneo durissimo, giocato in condizioni estreme, che ha richiesto uno sforzo continuo, quasi logorante. È da lì che bisogna partire per leggere questo momento.

Già a Indian Wells, con Daniil Medvedev, si era intravista qualche crepa. A Miami, con Korda, quella crepa si è allargata. Non tanto nel gioco puro, quanto nella gestione delle energie e dei momenti chiave. È come se, nei passaggi decisivi, mancasse quella lucidità necessaria per indirizzare la partita, per chiuderla o per girarla quando serve; lo abbiamo visto troppo falloso col dritto, poco incisivo col servizio, poco lucido anche fisicamente. Nessun dramma, si chiama normalità.

A tutto questo si aggiunge un elemento inevitabile: la pressione. Alcaraz è oggi il giocatore da battere, quello su cui si concentrano le ambizioni e le migliori prestazioni degli altri. Lo ha detto lui stesso, con una sincerità disarmante: non è piacevole, è persino fastidioso, ma va accettato. Perché è il prezzo della vetta. Era così per Federer, Nadal e Djokovic, ed è così oggi per lui e per Sinner.

Ogni avversario entra in campo contro di lui con un livello più alto, con una motivazione diversa, spesso giocando “la partita della vita”. E quando questo si incrocia con una giornata non perfetta, il risultato diventa improvvisamente incerto. Non perché il più forte smetta di esserlo, ma perché il margine si assottiglia fino quasi a scomparire.

La solitudine dei numeri 1 e il valore del percorso

In questo senso, la sconfitta di Alcaraz si inserisce in una dinamica più ampia, che riguarda tutto il tennis di vertice. È successo a Jannik Sinner contro Novak Djokovic a Melbourne, è successo contro Jakub Mensik a Dubai. Succede a tutti, prima o poi. Perché il tennis non è una linea retta, ma un’alternanza continua di picchi e flessioni.

“Oggi un Djokovic e un Mensik a me, domani un Medvedev e un Korda a te”. È quasi una regola implicita del circuito. Perché là fuori ci sono leggende viventi, giocatori esperti e talenti emergenti che, se trovano la giornata giusta, possono battere chiunque. Anche i migliori, anche i numeri uno.

Ed è proprio questo a rendere il tennis uno sport così vivo, così imprevedibile perché non esistono finali già scritte, come ad esempio questa famosa serie attesa come l’ultima stagione di Games of Thrones, tra Sinner e Alcaraz che, fortunatamente mi sia concesso, non si è ancora vista nel 2026, perché non esistono percorsi garantiti. Esistono partite, momenti, condizioni e la capacità, per i campioni, di accettare anche la sconfitta come parte del processo per tornare, come sempre è stato, sempre più forti.

Per Alcaraz, forse, questo è il momento di fermarsi un attimo, di rifiatare, di ritrovare quelle energie mentali che fanno la differenza nei passaggi cruciali. È già successo, proprio dopo Miami, lo scorso anno e la risposta era stata chiara, forte, vincente.

Non è una crisi, dunque. È una pausa dentro un percorso più grande. E, come spesso accade con i grandi, è proprio da qui che può nascere la versione migliore di sé.