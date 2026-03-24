ATP Miami, doppio: Bolelli e Vavassori centrano il quinto quarto di finale del 2026. Battuti Etcheverry e Tabilo

Proseguono spediti in questa prima parte di 2026 ricca di soddisfazione, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che a Miami hanno raggiunto i quarti di finale battendo la coppia formata da Tomas Martin Etcheverry e Alejandro Tabilo in due set 6-3 7-6(5).

Per il duo azzurro si tratta del quinto quarto di finale in sei tornei quest’anno. Dopo il titolo vinto a Rotterdam, l’ottavo in coppia, e le semifinali ad Adelaide, Doha e Dubai, arrivano tra i migliori otto anche in Florida. Per Vavassori questo è il miglior risultato in doppio nel torneo, ma non per Bolelli, che ha raggiunto la semifinale con Fabio Fognini nel 2022, quando persero da Wesley Koolhof e Neal Skupski.

La partita: nel primo set gli azzurri servono alla grande. Nella ripresa Bole e Vava ribaltano il tie-break

Gli azzurri hanno tenuto salda la presa sul match grazie al servizio, con cui vincono l’81% di punti con la prima e soprattutto il 74% con la seconda. I sudamericani invece hanno faticato, racimolando un misero 44% con la seconda. Il primo set va via sul velluto: dopo un sesto e settimo game combattuti, nell’ottavo la coppia italiana ottiene il break. Sulla prima occasione utile (15-40) Bolelli risponde aggressivo, con Tabilo che non controlla e manda in rete (5-3). Così Vavassori può servire e chiudere per il set 6-3. La ripresa è stata più equilibrata, un andamento regolare, rispettando i turni al servizio senza break. Poi, nel tie-break, Bolelli e Vavassori subiscono il mini-break in avvio, ma trovano la forza di ribaltare lo scenario da 0-2 a 6-4, grazie ad un parziale di 3-1 negli ultimi quattro punti, per chiudere poi alla seconda occasione utile.

Adesso Andrea e Simone attendono di sapere chi uscirà vincente dalla sfida tra il britannico Neal Skupski e lo statunitense Christian Harrison – campioni dell’Australian Open 2026- che affrontano negli ottavi lo statunitense Evan King e l’australiano John Peers.