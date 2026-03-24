ATP Miami: Sinner, Zverev e Fritz gli unici agli ottavi tra le prime 16 teste di serie. Non succedeva da 23 anni

Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz. Sono loro tre i superstiti rimasti in tabellone, agli ottavi di finale del Miami Open presented by Itau, tra le prime 16 teste di serie. Come ha riportato il profilo Jeu, Set et Maths su X, è solamente la terza volta che una quantità così irrisoria di teste di serie dalla 1 alla 16 si qualifica per gli ottavi di un 1000, categoria di tornei introdotta nel 1990.

📊 Seulement 3 des 16 premières têtes de série se sont qualifiées pour les 1/8 de finale de Miami. Depuis la création des Masters 1000 en 1990, ce n'est que la 3e fois qu'une telle hécatombe est enregistrée :

🇲🇨 Monte Carlo 2000 : 3/16

🇺🇸 Cincinnati 2003 : 3/16

🇺🇸 Miami 2026 :… pic.twitter.com/Lqush48APK — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 24, 2026

La prima volta che questa curiosa configurazione si verificò fu a Monte Carlo nel 2000. In quell’edizione i tre tennisti che riuscirono a qualificarsi per gli ottavi furono il francese Cédric Pioline (8), che poi vinse il torneo, e gli spagnoli Alex Corretja (9) e Albert Costa (12).

Tre anni dopo, nel 2003, accadde anche nel 1000 di Cincinnati, dove trionfò lo statunitense Andy Roddick (7). Gli altri due tennisti che raggiunsero quantomeno gli ottavi furono l’argentino Guillermo Coria (6) e il tedesco Rainer Schüttler (8).

Sinner (2), Zverev (3) e Fritz (6) si presentano dunque agli ottavi di Miami 2026 in qualità di grandi favoriti per raggiungere almeno le semifinali. L’azzurro sfiderà Alex Michelsen e ai quarti, eventualmente, Frances Tiafoe o Terence Atmane. Il tedesco se la vedrà con Quentin Halys e poi, in caso, sfiderebbe Francisco Cerundolo o Ugo Humbert. Nella parte alta del tabellone, invece, lo statunitense è nettamente la testa di serie più alta rimasta in gioco. Affronterà agli ottavi Jiri Lehecka; poi, dovesse vincere, incrocerebbe Martin Landaluce o Sebastian Korda ai quarti e Arthur Fils, Tommy Paul, Valentin Vacherot o Tomas Martin Etcheverry in semifinale.