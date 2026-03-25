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Chi può fermare Sinner a Miami?

In rimonta Sinner ha sconfitto Michelsen negli ottavi di finale del Miami Open 2026, allungando a 28 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000. Il Direttore Ubaldo Scanagatta commenta il risultato e le altre partite della giornata in collegamento con Vanni Gibertini, inviato a Miami.

Di Ubaldo Scanagatta

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