Video Chi può fermare Sinner a Miami? In rimonta Sinner ha sconfitto Michelsen negli ottavi di finale del Miami Open 2026, allungando a 28 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000. Il Direttore Ubaldo Scanagatta commenta il risultato e le altre partite della giornata in collegamento con Vanni Gibertini, inviato a Miami. Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 7:47 Di Ubaldo Scanagatta Pubblicato il 25/03/2026 📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube Tabelloni ATP / WTA | Rassegna Stampa | ⚠️ Iscriviti a Warning | Commenta l'articolo TAGGED:ATP Miami 2026 Leave a comment Ultimi articoli ATP Miami, Sinner: “Nei tie-break mi piace alzare il livello” Interviste ATP Miami: Fils vince la battaglia con Vacherot, Tiafoe si regala i quarti con Sinner ATP ATP Miami, Fils: “Quasi mi è piaciuto stare lontano dal Tour, ho imparato ad apprezzare il processo” Interviste ATP/WTA Miami, il programma di mercoledì 25 marzo: impegnati Errani/Paolini, Bolelli/Vavassori e Sabalenka ATP WTA