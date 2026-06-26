Wimbledon, pronostici: nessuno può avvicinare Sinner, Djokovic e Zverev lontanissimi

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

Jannik Sinner parte davanti a tutti nei pronostici anche a Wimbledon. Com’era stato al Roland Garros, anche sui prati londinesi sembra che nessuno possa contrastare il n.1 al mondo, campione in carica. Il distacco, leggermente meno ampio rispetto al rosso di Parigi, è comunque ragguardevole. La vittoria dell’azzurro si aggira infatti sull’1,50 di media, senza neanche sfiorare il raddoppio della posta in palio, tra Netwin, Betflag e Betsson.

Salvo, fino al 29 giugno, giorno di inizio del torneo, su Admiralbet e Starvegas. Lì infatti, i pronostici per Wimbledon, per quanto sbilanciati per Sinner, assumono infatti tratti ben più incoraggianti. Una maggiorata, su entrambi i siti, che passa da 1,35 a 10,00 la seconda vittoria consecutiva dell’azzurro sui prati londinesi. Una quota decisamente invitante, specie considerando il valore attuale del giocatore italiano. Commisurandolo anche rispetto al secondo e al terzo favorito.

I favoriti dai pronostici per Wimbledon dopo Sinner

Dietro Sinner, nei pronostici su chi finirà per alzare Wimbledon, compaiono Novak Djokovic e Alexander Zverev. Il serbo, sette volte campione, si è anche allenato con l’azzurro negli ultimi giorni. La sua vittoria vale 6 volte la posta su Netwin e Betflag, 7,00 su Betsson. Leggermente dietro invece il tedesco, che d’altronde non ha mai superato gli ottavi a Wimbledon (almeno finale in tutti gli altri Slam). Zverev è quotato a 10,00 su Netwin, Betflag e Betsson. Ampio distacco rispetto al 18 di Taylor Fritz.

L’americano, dovesse stare bene fisicamente, è probabilmente il vero grande favorito della parte bassa. Insieme alla mina vagante principale, Matteo Berrettini. L’azzurro, insieme a Djokovic, Sinner e Cilic, è l’unico ad aver già giocato una finale su questi campi in passato. Al Roland Garros è apparso in ripresa, sull’erba gioca il suo miglior tennis. La sua vittoria è a 40,00, alla luce anche di un tabellone non impossibile. Una finale Sinner-Berrettini è tra quelle realmente considerate. Berrettini è il decimo favorito ma sull’erba, al momento, vale più di Fonseca e Draper, che gli sono davanti.