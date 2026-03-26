ATP

ATP Miami, il programma di venerdì 27 marzo: Sinner a mezzanotte accerchiato dai doppi azzurri

Jannik Sinner si gioca l'accesso in finale contro Zverev o Cerundolo. In campo per le semifinali dei doppi anche Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori

Di Michelangelo Sottili
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - ATP MIami 2026 (@X ATPTour)
Jannik Sinner - ATP MIami 2026 (@X ATPTour)

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

Terzultima giornata del Miami Open presented by Itau con addirittura cinque azzurri impegnati. Jannik Sinner continua la sua corsa macinando set consecutivi nei Masters 1000 (trenta a partire da Shanghai), mentre prova a rispondere correttamente alla domanda “chi può fermarlo?”, vale a dire “nessuno”.

Non prima della mezzanotte italiana Jannik entrerà quindi in campo contro Alexander Zverev (7-4 i precedenti per Sinner, che ha vinto gli ultimi sei) o Francisco Cerundolo (4-2). Il programma inizia però alle 18 (ora di Sesto Pusteria) con la prima semifinale femminile. A seguire ma non prima delle 20, a giocarsi l’accesso in finale nella metà alta del tabellone saranno Arthur Fils e Jiri Lehecka. Il francese ha vinto due confronti diretti su tre, l’ultimo a Doha in febbraio.

A chiudere la giornata nello Stadio, dopo il match di Sinner e comunque non prima dell’una di notte, Sara Errani e Jasmine Paolini, prime del seeding, cercheranno di guadagnarsi la finale contro la coppia n. 4 Mertens/Zhang. E ancora non è tutto.

Il Grandstand ospita le semifinali maschili a partire dalle 18. Non prima delle 20, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno i vincenti fra Krajicek/Mektic e Arends/Smith.

Qui il programma completo:

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Miami: Gauff domina di nuovo Muchova, per lei sarà la prima finale del 2026
WTA
ATP Miami, Sinner: “Lavoro per sentirmi ogni giorno meglio in campo”
Interviste
ATP Miami: Sinner da lode, Tiafoe desiste in poco più di un’ora. È semifinale per l’azzurro
Italiani
ATP Montecarlo, Fritz dà forfait: ancora problemi al ginocchio per lo statunitense
ATP