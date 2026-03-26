ATP Miami: Lehecka e Fils in semifinale senza subire break. Eguagliato il record di Djokovic, Federer e Isner

Il torneo di Miami non è partito sotto una buona stella. A causa dell’incessante maltempo che ha ritardato il programma nei primi giorni del main draw. Il tennis, però, ha aggiustato tutto, Molteplici match da urlo hanno visto nascere favole meravigliose, come quella del giovanissimo Martin Landaluce. Non sono da meno Arthur Fils e Jiri Lehecka. Il francese ha sconfitto Tommy Paul in un incontro rocambolesco, salvando quattro match point nel tie-break decisivo. Che hanno acceso il pubblico dell’Hard Rock Stadium. Il ceco ha centrato la seconda semifinale ‘1000 della carriera, dove vorrà certamente rifarsi dopo la sfortunatissima prima chance sprecata in quel di Madrid, nel 2024, quando fu costretto a ritirarsi per infortunio dopo pochi game.

Miami 2026: due in un colpo solo

Fils e Lehecka si contenderanno un posto d’élite nella finalissima, senza sottovalutare una curioso “record” raggiunto da entrambi proprio nel torneo della Florida. Arthur e Jiri sono rispettivamente il quarto e il quinto tennista del 21esimo secolo a qualificarsi in semifinale a Miami senza mai subire break nel corso della competizione. Sono stati preceduti soltanto da Roger Federer (2002), Novak Djokovic (2011) e dal gigante buono John Isner (2015), uno dei più grandi Big Server della storia recente di questo sport.

📊 Ils ont réussi à se qualifier en 1/2 finale à Miami sans avoir concédé le moindre break (XXIe siècle) :

▪️ 2002 : Roger Federer 🇨🇭

▪️ 2011 : Novak Djokovic 🇷🇸

▪️ 2015 : John Isner 🇺🇸

🆕 2026 : Jiri Lehecka 🇨🇿

🆕 2026 : Arthur Fils 🇫🇷 pic.twitter.com/BbtkTYm77T — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 26, 2026

Il primo a riuscirci: Ivanisevic

Ma soltanto uno è stato il vero precursore di questo record. Il leggendario Goran Ivanisevic, che nel lontano 1992, non cedette nemmeno un turno di battuta sino alla semifinale a Stoccolma. In quella stessa edizione, in Svezia, l’allora numero 7 del mondo conquistò il titolo, ma subì break per la prima volta nel torneo soltanto in finale, contro il francese Guy Forget. Sconfitto in quattro set.