ATP Miami, LIVE: Sinner è un treno! Lascia quattro game a Tiafoe e vola in semifinale

Le dichiarazioni di Sinner

“L’inizio della partita è molto importante, quando parti con un break ti dà fiducia. Gli altri sono aggressivi, io cerco di rimanere più compatto possibile e calmo, sfruttare le chance, perché possono esserci alti e bassi. Affamato è una cosa naturale, mentalmente cerco di rimanere calmo e rilassato, cerco di continuare così anche in allenamento. Questo è l’ultimo torneo prima della terra, sono contento di essere in semifinale”.