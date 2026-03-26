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ATP Miami, LIVE: Sinner è un treno! Lascia quattro game a Tiafoe e vola in semifinale

Segui con noi la diretta scritta del quarto di finale tra Jannik e l'americano: in palio la quarta semifinale in Florida per l'azzurro

Di Redazione
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Jannik Sinner - ATP MIami 2026 (@X ATPTour)
Jannik Sinner - ATP MIami 2026 (@X ATPTour)

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Al Master 1000 di Miami, mentre è già definita la prima semifinale con le qualificazioni di Lehecka e Fils, è tempo di completare il tabellone. Tempo, dunque, di Jannik Sinner. L’azzurro scenderà in campo alle 18 di oggi, giovedì 26 marzo, contro Frances Tiafoe. In palio quella che per lui sarebbe la quarta semifinale qui, dopo le finali del 2021 e 2023, e la vittoria del 2024. L’americano, che ha perso 4 precedenti su 5 con Sinner, cerca invece la terza semifinale di questo livello dopo Indian Wells 2023 e Cincinnati 2024. Il vincitore sfiderà Zverev o Cerundolo.

17 min ago26/03/2026 19:28

Le dichiarazioni di Sinner

“L’inizio della partita è molto importante, quando parti con un break ti dà fiducia. Gli altri sono aggressivi, io cerco di rimanere più compatto possibile e calmo, sfruttare le chance, perché possono esserci alti e bassi. Affamato è una cosa naturale, mentalmente cerco di rimanere calmo e rilassato, cerco di continuare così anche in allenamento. Questo è l’ultimo torneo prima della terra, sono contento di essere in semifinale”.

23 min ago26/03/2026 19:22

MATCH SINNER!

La partita, in effetti, non c’è mai stata. Ed è così fino alla fine. Da fondo, dritto o rovescio non conta, Sinner è un orologio svizzero, puntuale e preciso. Tiafoe rema, ma è scoraggiato. Con un ace centrale Sinner chiude il match e trova la quarta semifinale in carriera a Miami, terza di fila a livello 1000 dopo Parigi e Indian Wells.

26 min ago26/03/2026 19:19

Sinner-Tiafoe 6-2 5-2

Break a 0, la resa definitiva di Tiafoe, da parte di Sinner. In risposta Jannik è una macchina, al servizio intoccabile. Servirà ora per il match.

28 min ago26/03/2026 19:16

Sinner-Tiafoe 6-2 4-2

Molto carico, Sinner. Pugnetti, esultanze convinte, sguardi all’angolo, smorfie. Sente, tanto, la partita. Nel primo game lottato sul suo servizio, cortesia di un Tiafoe che riesce a trovare qualcosa, tiene ancora il servizio e si porta a due game dalla vittoria.

36 min ago26/03/2026 19:08

Sinner-Tiafoe 6-2 3-2

Break confermato da Sinner, senza problemi, mentre Tiafoe prova a galleggiare ma senza creare veri pericoli.

43 min ago26/03/2026 19:02

BREAK SINNER!

Smorfia, cattiva e di gioia, dell’azzurro. Racchetta a terra per Tiafoe. Errori in serie procurati dalle accelerazioni di Jannik, che si porta avanti di un break anche nel secondo, sul 2-1.

1 hr 1 min ago26/03/2026 18:44

SET SINNER!

Il primo set scivola infine via in 33 minuti, con Tiafoe che non riesce ad entrare bene nello scambio contro l’azzurro e alla fine è incapace di rispondere come dovrebbe. L’azzurro chiude 6-2 senza eccessivi problemi.

1 hr 11 min ago26/03/2026 18:33

Sinner-Tiafoe 4-1

Doppio break, quasi in scioltezza, per Jannik. Tiafoe semplicemente non regge l’impatto da fondo dell’azzurro, ci prova ma alla lunga finisce per sbagliare. Sinner va di fretta.

1 hr 16 min ago26/03/2026 18:29

Sinner-Tiafoe 3-1

Tiafoe arriva a 30, ci prova in risposta, ma al servizio Jannik concede meno del minimo, e si porta in avanti confermando il break ancora una volta.

1 hr 25 min ago26/03/2026 18:19

Sinner-Tiafoe 2-0

Gran punto, dritto in allungo a passare Tiafoe, sul 15-0 di Sinner. Che ben indica la volontà di andare dritto al traguardo, senza perder tempo. Break confermato a 0, anche a causa di un americano sciupone sull’ultimo punto.

2 hr 32 min ago26/03/2026 18:13

Sinner-Tiafoe 1-0

Primo game, per scelta, in risposta di Sinner. L’americano inizia però bene…almeno sembra. L’azzurro attende, e sotto 30-0, rientra, alza il ritmo in risposta e trova il break immediato.

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