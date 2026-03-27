ATP Houston, il tabellone: Shelton guida il seeding davanti a Tien e Tiafoe. Presenti molti statunitensi

Il calendario tennistico si appresta a terminare il primo spaccato di stagione sul cemento. In attesa di scoprire chi trionferà a Miami, i protagonisti del circuito sono pronti a tornare a sporcarsi le scarpe di rosso.

Prima di sbarcare definitivamente in Europa, la settimana tra il 30 marzo e il 5 aprile vede la programmazione dividersi tra tre continenti.

Il tabellone completo:

ATP Houston, tabellone parte alta: Ben Shelton guida il seeding

Dopo California e Florida, il circuito si sposta per alcuni protagonisti in Texas. Gli organizzatori dell’ATP 250 di Houston hanno diramato il tabellone principale, che vede molti statunitensi pronti a contendersi il titolo.

A guidare il seeding è Ben Shelton, che ha scelto di rinunciare al Masters 1000 di Montecarlo l’immediata settimana successiva. L’esordio del numero 9 del mondo, dopo il bye al primo turno, avverrà contro il vincente tra la wild card Zhizhen Zhang e un qualificato. Il quarto di finale atteso, teste di serie alla mano, è con il campione uscente Jenson Brooksby, sempre che passi indenne il debutto contro Mackanzie McDonald – e la sfida contro uno tra Colton Smith e Thiago Agustin Tirante.

Nel lato di tabellone presieduto da Shelton figurano varie insidie. A cominciare da Learner Tien, testa di serie numero 3. Il 20enne di Irvine inizierà il suo percorso contro Nishesh Basavareddy o un qualificato; se vorrà a giocare la semifinale, Tien dovrà battere con tutta probabilità il connazionale Brandon Nakashima, quinta forza del torneo.

ATP Houston, tabellone parte bassa: Tiafoe cerca conferme sulla terra

Spostando lo sguardo sulla parte bassa del tabellone, il secondo favorito è Frances Tiafoe, reduce dai quarti di finale di Miami. Lo statunitense ha riacciuffato la top 20 e adesso punta a dare continuità ai propri risultati anche sulla mattone tritato. Nonostante la terra non sia la superficie prediletta, Tiafoe a Houston pare trovarsi alla grande: nel 2023 si è laureato campione, mentre nel 2025 è stato fermato in finale da Brooksby.

Il suo primo match sarà contro Aleksandar Kovacevic o Rinky Hijikata, per poi sfidare ai quarti Alex Michelsen, che è in rotta di collisione con Alexei Popyrin.

Dal medesimo lato, sono in agguato Tommy Paul e Tomas Martin Etcheverry, unica testa di serie non statunitense su otto.