WTA Miami, Gauff: “Il mio dritto sta diventando più solido. Con Sabalenka è sempre dura fisicamente”

La statunitense Coco Gauff è approdata per la prima volta in finale al Miami Open, grazie al roboante 6-1 6-1 con cui si è sbarazzata – per la sesta volta in altrettanti confronti – della ceca Karolina Muchova in semifinale. La 22enne di Delray Beach ha centrato così la sesta finale WTA 1000 in carriera, la 15esima complessiva, diventando la terza giocatrice più giovane a riuscirci dal 2009, dopo Caroline Wozniacki e Iga Swiatek. Non male per una che nelle sei partecipazioni precedenti non era mai andata oltre gli ottavi. “Significa tantissimo per me, soprattutto perché, ancora una volta, non me l’aspettavo“, ha affermato la numero 4 del mondo nella conferenza stampa.

D: Coco, congratulazioni per aver raggiunto la tua prima finale al Miami Open. Dicci cosa significa per te questo momento e cosa pensi della partita di oggi.

GAUFF: “Significa tantissimo per me, soprattutto perché, ancora una volta, non me l’aspettavo. Questo torneo ovviamente è molto importante per me, e arrivare in finale è davvero incredibile. Sono molto contenta di come è andata oggi”

D: Hai un ottimo bilancio contro Muchova. Hai vinto 12 degli ultimi 13 set, sei partite consecutive. Come si combinano i vostri stili di gioco da renderlo difficile per lei?

GAUFF: “Non lo so davvero, perché è una giocatrice straordinaria. Quindi sinceramente non saprei. Penso forse dal punto di vista atletico: siamo entrambe molto atletiche e copriamo bene il campo, e forse io riesco a costringerla a tentare colpi più rischiosi a volte. Onestamente non lo so. Ogni partita è diversa. Non è come pensare “questa è una partita facile”, perché ogni volta sono nervosa come la prima volta che ci siamo affrontate, proprio perché so quanto sia forte”

D: Parlando della finale, potresti giocare contro Rybakina. È interessante che tu abbia giocato spesso contro Aryna, e anche Elena ha giocato spesso contro Aryna, ma tu ed Elena vi siete affrontate solo una volta, quattro anni fa. Ti sembra curioso? Cosa pensi di una possibile sfida contro di lei?

GAUFF: “Il tennis è così curioso. Anche con Iga e Aryna, credo di averle affrontate entrambe più di dieci volte. Con Elena invece no, e non è che siamo state spesso in lati opposti del tabellone, semplicemente non so perché non ci siamo mai incontrate. L’ultima volta credo sia stata in Canada, a Montreal o Toronto, ed era una partita in tre set. È semplicemente così che va nel tennis. È strano, perché nessuna delle due ha avuto pause particolari, ma a volte il tabellone va così“

D: “Su Tennis Channel hai detto che non ti piaceva il tuo look con il cappello. Ma due cose: hai detto che sentivi che, se c’era un torneo in cui ritrovare il tuo ritmo, sarebbe stato questo. Però la tua storia qui non lo suggerirebbe. Perché hai avuto questa sensazione? E inoltre, questa non è la prima volta che fai un percorso un po’ “a sorpresa”: pensi che la tua carriera sarà così?“

GAUFF: “Penso che potesse essere questo torneo perché sono a casa, e anche perché so di non aver fatto bene qui in passato. Quindi non avevo grandi aspettative. Non arrivo qui pensando “questo è un torneo dove gioco sempre bene”, quindi se non faccio bene è solo un altro anno da cui imparare. Essere a casa, con il supporto del pubblico, aiuta. L’anno scorso ho perso qui, ma sono tornata a casa e stavo bene con la mia famiglia, e ci pensavo quest’anno.

“Non so se la mia carriera sarà così. Ho avuto partite difficili quest’anno, ma è comunque meglio dell’inizio dell’anno scorso, a livello di risultati. Sto migliorando il mio gioco, rendendolo più solido. Sento che i miglioramenti stanno arrivando, soprattutto con il dritto. Sono davvero soddisfatta di come ha funzionato in questo torneo. Avevo detto che mi allenavo bene e aspettavo che “scattasse” qualcosa: non è ancora tutto perfetto, ma sta succedendo”

D: Hai detto che hai avuto partite difficili quest’anno. Come si passa da tante partite in tre set a un 6-1, 6-1 come oggi?

GAUFF: “Non lo so. Nella prima partita contro Cocciaretto cercavo di superare la sconfitta di Doha. Poi contro Alycia lei mi ha dominata nel primo set. Contro Cirstea avrei potuto chiudere in due set. E contro Bencic sembra sempre finire al terzo. Non so perché oggi sia finita così facilmente. Non me l’aspettavo. Dopo i primi due game, che sono durati tipo 20 minuti, pensavo sarebbe stata dura. Ma questo è lo sport: alti e bassi. A volte giochi bene, il giorno dopo male. Alcune settimane sono difficili, poi arrivi a una partita e vinci nettamente senza sapere bene perché”

D: Sto scrivendo un articolo sui cambiamenti tecnici. Alcuni giocatori non ne fanno mai, altri sì. Tu hai modificato molto il servizio. Com’è stato il processo? Hai usato video o hai seguito solo le indicazioni del tuo coach? E quando hai sentito che il movimento stava diventando naturale?

GAUFF: “Abbiamo usato molti video per capire cosa succedeva. E penso di essere ancora in quel processo. Ora lo faccio più spesso bene che male. La cosa più difficile è non tornare alle vecchie abitudini, perché è qualcosa che fai da anni. Nel tennis non abbiamo molto tempo per allenarci fuori gara, quindi devi pensare attivamente durante le partite. Ora penso molto meno rispetto a prima. Quando arriverò al punto in cui dovrò solo colpire la palla senza pensarci, sarà perfetto. Con il dritto ci sono quasi: non ci penso più molto e si vede. Il rovescio invece è sempre stato tecnicamente solido, quindi non ho mai dovuto cambiarlo”

D: Dopo la partita hai firmato autografi, e una bambina di cinque anni era entusiasta. Ha detto ai genitori che doveva tornare ad allenarsi per diventare forte come te. Come ti fa sentire sapere che ispiri qualcuno così?

GAUFF: “È davvero bellissimo. Non lo do mai per scontato. Quando qualcuno dice che vuole essere come me, io rispondo sempre “sii te stessa”. Anche perché sono stata spesso paragonata alle sorelle Williams, ma io ho sempre voluto essere me stessa. Però loro mi hanno ispirata, quindi sapere che io posso ispirare qualcun altro è davvero speciale. Mi sorprende sempre quando qualcuno dice che sono la sua giocatrice preferita, perché ce ne sono tante tra cui scegliere… ma lo apprezzo molto”

D: Oggi ti sei sentita un’impostora? E cosa pensi di un possibile match tra Sabalenka e Rybakina?

GAUFF: “No, oggi no. Ho giocato bene e mi prendo la vittoria con orgoglio. Con Aryna ci siamo affrontate tante volte: l’ultima alle WTA Finals, dove avevo iniziato bene ma poi non avevo fiducia nei miei colpi. Contro di lei è sempre fisicamente dura. È numero uno al mondo per un motivo. Con Elena sarà forse ancora più difficile, perché non giochiamo da tanto tempo. È più complicato affrontare qualcuno che non conosci bene, senza schemi familiari. Non puoi basarti molto su una partita di quattro anni fa. Entrambe sono tra le migliori al mondo. Sono entusiasta della sfida e non vorrei che fosse in nessun altro modo”