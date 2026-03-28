ATP Marrakech , il tabellone: Darderi in difesa del titolo. Per l’Italia anche Berrettini, Bellucci e Cinà

Nella settimana in cui il tennis si dividerà tra ben tre continenti, gli organizzatori del Grand Prix Hassan II, torneo ATP 250 di Marrakech, hanno diramato il tabellone principale.

Sono quattro gli italiani presenti alla competizione che aprirà il sipario a partire dal prossimo 30 aprile. Il campione del 2025 Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Federico Cinà hanno scelto il Marocco per inaugurare lo spaccato di stagione sul rosso.

Il sorteggio non è stato fortunato per gli azzurri in termini di incroci.

Marrakech, la parte alta del tabellone: Darderi vede Bellucci

Dopo il bye del primo turno, Darderi inizierà la difesa del titolo contro il vincente tra la wild card Reda Bennani, classe 2007 marocchino, e Mattia Bellucci. Insomma, se il tennista di Busto Arsizio dovesse passare indenne il debutto – come vorrebbero i pronostici – l’Italia perderà sicuramente un rappresentate agli ottavi di finale.

In questa porzione di tabellone il quarto atteso è tra Luciano, testa di serie numero 1, e Yannick Hanfmann, ottava forza del seeding.

In agguato ci sono anche il terzo e il quinto favorito del torneo, ovvero Corentin Moutet e Kamil Majchrzak, anche se il polacco è chiamato subito a una prova di forza contro Juan Manuel Cerundolo.

Marrakech, la parte bassa del tabellone: Berrettini vuole la rivincita su Buse, Cinà per misurarsi con i grandi

Spostando l’attenzione alla seconda metà del tabellone, troviamo gli altri due azzurri iscritti al torneo.

Federico Cinà è in gara a Marrakech grazie al ‘Next Gen Accelerator Programme’ – da qui la sigla NG che precede il nome dell’azzurro – programma ATP che consente agli under 20 di entrare direttamente nel main draw dei 250, sostituendosi al ranking.

A battezzare l’esordio del 18enne di Palermo sarà Alexandre Muller, 90 ATP, in un momento di forma tutt’altro che straordinario.

La testa di serie che presiede questa zona è Vit Kopriva, subito atteso da Hamad Medjedovic. La proiezione del quarto di finale è un derby ceco tra il 60 del mondo e Tomas Machac, che ha come primo match la sfida a Rafael Jodar o un qualificato.

Matteo Berrettini avrà la possibilità di rifarsi della sconfitta del Rio Open per mano di Ignacio Buse. L’azzurro al prossimo aggiornamento della classifica subirà un arretramento importante a causa del mancato riscatto dei quarti a Miami, abbandonando la top 80. La risalita partirà da Marrakech.

Se dovesse battere il peruviano, Matteo sfiderebbe Camilo Ugo Carabelli o un qualificato, per poi vedersela con tutta probabilità con Tallon Griekspoor, finalista del 2025 al rientro dopo l‘infortunio di Dubai.