ATP Rio de Janeiro: Berrettini cede a Buse tra i fischi del pubblico. Tabilo in semifinale

Nella favolosa città di Rio de Janeiro – che vanta una delle sette meraviglia del mondo, l’imponente statua del Cristo Redentore – prende vita anche uno dei tornei tennistici più amati del calendario, sul manto rosso brasiliano. L‘ATP ‘500 del Rio Open, in questa particolare edizione, ha visto quasi subito uscir di scena i tanto attesi protagonisti (Cerundolo, Fonseca, il campione in carica Baez), dando invece visibilità agli underdog del tabellone carioca. Ecco quanto accaduto nei quarti di finale.

I. Buse b. M. Berrettini 6-3 2-6 6-3

Se l’altr’anno, il manto argilloso di Rio ha spinto sino alle fasi finali del torneo nomi inattesi come Muller e Comesana – che hanno rispettivamente battuto avversari del calibro di Cerundolo, Zverev – in questa fresca edizione 2026, la tappa brasiliana rende omaggio al talento di Ignacio Buse.

Il peruviano ha dapprima messo K.O. la star di casa, Joao Fonseca, per poi accaparrarsi un duello di oltre quattro ore (dovuto alle interruzioni per pioggia) contro Matteo Berrettini, altra vittima del talentuoso classe ‘2004 del Sudamerica. L’incontro dell’azzurro si è messo subito in salita a causa di un ispirato Buse, appropriatosi del primo parziale dopo pochi istanti. Strettini di dritto, accelerazioni lungolinea e variazioni eseguite a regola d’arte. Sin troppo statico, e lontano dalla linea di fondo campo, il tennista capitolino, che ha ceduto per 6-3 il set iniziale al numero 91 del mondo.

Altra storia nel set successivo, dove Berrettini ha avanzato costantemente la sua posizione, coi piedi dentro al campo, agevolando il suo tennis aggressivo. Una seconda morbida del nativo di Lima ha scatenato l’irruente dritto di The Hammer, passato in vantaggio in un secondo set praticamente senza storia. Il match ha poi subito varie interruzioni per via delle condizioni meteo avverse. E il set decisivo si è rivelato fatale per il finalista di Wimbledon. Nel secondo game, un tentativo di passante di Buse ha colto impreparato Matteo, che ha colpito male la volée di dritto, in posizione scomoda, concedendo il break al peruviano. Mini chance di rientro nel gioco successivo, per Matteo, non riuscito a sfruttare l’unica occasione di controbreak del terzo set.

Llueve, Buse está 5/2 en el tercer set y Berrettini no quiere jugarlo.



Il lungo testa a testa tra i due ha pure avuto un finale controverso. Sul punteggio di 5-2 in favore di Buse, Rio ha ricominciato a mandare segnali dal cielo. L’azzurro ha iniziato a lamentarsi col giudice di sedia, spingendo per l’interruzione del match, nel contempo travolto dai fischi del pubblico verdeoro. L’arbitro, dopo un’attenta valutazione, ha deciso di non sospendere il gioco, terminato pochi minuti più tardi con la vittoria di Buse (6-3). Il classe 2004 raggiunge così la seconda semifinale della sua carriera a livello tour dopo Gstaad. Sfiderà Tabilo.

Kopriva ed Etcheverry sul velluto. Di forza Tabilo

Come sono andati, invece, gli altri tre quarti di finale? Il programma è iniziato sulla “Quadra 1” con una sfida tra due tennisti parecchio diversi, Vit Kopriva e Juanma Cerundolo. Il ceco, che in quel di Buenos Aires ha eliminato Berrettini, è atterrato a Rio con intenzioni belliche. E dopo la sconfitta subita dal fratello maggiore in Argentina, ecco che in Brasile, il ventottenne, si è vendicato battendo in due set il ‘piccolo’ dei Cerundolo, con lo score di 6-4 6-4.

Anche l’unica testa di serie sopravvissuta nel torneo, Etcheverry, è riuscito a sbarazzarsi in due parziali del lucky loser Faria. Il quale ha opposto resistenza per tutto il corso del primo parziale – durato un’ora e undici -, terminato soltanto al tiebreak tra le mani dell’argentino. Su Rio, il sipario è calato con la sfida terraiola tra Tabilo e Thiago Tirante, rivelatosi a dir poco spigoloso nel tete a tete col tennista cileno, il quale, dopo due tiebreak tiratissimi, ha cambiato nettamente passo imponendosi con un crudele 6-1 nel set finale. Le semifinali sono così designate: Tabilo – Buse; Etcheverry – Kopriva.