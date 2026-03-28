ATP Miami: Bolelli e Vavassori in finale a caccia del titolo mancante

Al Miami Open versione ATP l’Italia non è solo Sinner. Nel torneo di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono riusciti a raggiungere la loro prima finale 1000 in questa stagione sconfiggendo per 6-3 6-4 l’inedita coppia composta da Sander Arends e John-Paul Smith. Dopo la semifinale abbiamo incontrato Andrea Vavassori e abbiamo parlato del match di sabato che potrebbe regalare loro il primo titolo Masters 1000 in carriera.

VANNI GIBERTINI: Questa semifinale presentava ovviamente una disparità dal punto di vista dell’esperienza: loro erano una nuova coppia, voi invece siete più “vecchi”. Questo ha fatto abbastanza la differenza?

ANDREA VAVASSORI: “Sì, sicuramente l’affiatamento fa la differenza. A questi livelli poi si decide tutto su pochi punti, il doppio è sempre un terno al lotto: punti secchi, super tie-break, e pensare che potevamo essere fuori al primo turno, abbiamo annullato due match point, uno rocambolesco con un net. Bisogna essere bravi a scavare nelle situazioni difficili, sicuramente essere amici ed essere compatti fuori dal campo aiuta in questi momenti. Siamo molto felici, cercavamo da tanto tempo una finale 1000. L’anno scorso non era andata come speravamo in questi tornei, ma quest’anno abbiamo iniziato molto bene, quindi siamo felici e domani puntiamo al titolo.”

Sei molto affamato di questo titolo, vero?

ANDREA VAVASSORI: “Sì.”

I ragazzi che affrontate domani li avete già incontrati, giusto? Raccontami la sfida e quanto sei contento di essere in finale.

ANDREA VAVASSORI: “Sicuramente uno dei nostri obiettivi principali era arrivare a giocare una finale in un 1000. Penso che stiamo giocando un grande livello quest’anno, è la nostra quinta semifinale in sei tornei, quindi stiamo giocando tante partite. Stiamo migliorando, anche se giochiamo insieme da due anni e mezzo, credo che abbiamo fatto dei passi avanti su alcuni aspetti.

L’atteggiamento, l’energia, la nostra amicizia aggiungono tanto. Il matchup non è semplice perché loro sono la coppia da battere. Li conosciamo molto bene, sono bravi ragazzi. Si combinano molto bene perché uno è mancino e uno è destro, quindi ogni volta che abbiamo giocato contro di loro abbiamo avuto molte chance. Hanno vinto la maggior parte dei match che abbiamo giocato uno contro l’altro, quindi sarà dura, ma ci piace affrontare grandi squadre in grandi tornei e non vediamo l’ora di giocare una grande partita domani.”

1000 di questi giorni

E vuoi proprio il primo titolo, vero?

ANDREA VAVASSORI: “Sì, sarebbe incredibile. Penso che la pressione sia un privilegio e giocare in questi grandi stadi è il tipo di partita che aspettiamo quando ci alleniamo. Ci godremo sicuramente l’atmosfera, sarà una bella partita ed è bello avere un amico al mio fianco.”

VANNI GIBERTINI: Adesso c’è la ricerca di questo titolo che sembra essere un po’ evanescente: negli Slam avete fatto diverse finali che non sono andate bene, nei 1000 è uguale. L’avversario è uno dei più difficili: come si affronta una partita così?

ANDREA VAVASSORI: “Il fatto è che abbiamo sempre giocato contro coppie molto forti, quindi si può vincere e si può perdere. Alla fine abbiamo perso forse tre volte con la coppia che in quel momento era la numero uno, però abbiamo anche vinto tante finali ultimamente. Se pensiamo al di fuori delle finali Slam, abbiamo quasi sempre vinto le nostre finali, penso cinque su cinque nei 500 a parte Halle. Anche vincere i doppi misti con Sara mi ha sicuramente aiutato: sono tutte esperienze che aiutano a gestire quei momenti lì.

Sono comunque relativamente molto giovane a livello di doppio: a 30 anni non ci sono tantissimi giocatori che giocano il doppio a questi livelli. Sicuramente adesso gestisco molto meglio i momenti importanti e ci siamo allenati molto bene. Simo è molto esperto, quindi domani sarà sicuramente una finale decisa su pochi punti. Loro stanno giocando molto bene, hanno vinto due partite contro Arevalo–Pavic e Granollers–Zeballos lasciando pochi game, quindi sono molto in fiducia, hanno già vinto tre titoli. Però, ad esempio, a Doha che abbiamo giocato uno contro l’altro eravamo primo set 4-1 e palla del 5-1, quindi abbiamo comunque il gioco per fargli male. Sarà una gran partita secondo me domani.”

Warm-up con Sinner

VANNI GIBERTINI: Ho visto che ti sei scaldato con [Sinner]: tu ti sei scaldato dopo la partita, lui invece prima della partita, era praticamente un allenamento. Che sensazione ti dà? Qual è la differenza, palleggiando e guardando solo la palla senza giocare i punti, tra un giocatore che è al top della classifica e uno che invece non lo è?

ANDREA VAVASSORI: “Guarda, io sono abituato con Simo [Bolelli] che, a livello di braccio, penso che ce ne siano pochi come lui, soprattutto quando gioca da fermo. In questi due anni in cui mi sono allenato praticamente sempre con lui ho alzato il mio livello di gioco in maniera esponenziale anche per quello, perché è veramente un giocatore formidabile, ha degli anni che è incredibile, è una macchina da guerra.

Gliel’ho già detto: ogni volta che vuole giocare io ci sono per lui, anche perché mi piace giocare con questi giocatori fortissimi e sicuramente ti aiuta ad alzare il livello. Il nostro modo di riscaldarci è stato più o meno lo stesso: anche noi facciamo praticamente quasi un’ora, palleggio dal centro, diagonali, lavoro a rete, molto lavoro su servizio e risposta. A me impressiona il modo in cui risponde, la facilità con cui risponde. Io sono uno che serve molto vario e pesante, lui avrà sbagliato forse una risposta su 25, 30 risposte. In quello è impressionante e sicuramente saremo tutti a tifarlo dopo.”