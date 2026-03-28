Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il loro primo Masters 1000 insieme, battendo in finale al Miami Open 2026 – con un netto 6-4 6-2 – Harri Heliovaara ed Henry Patten. Al termine della partita, gli azzurri si sono presentati in conferenza stampa, dove ‘Ubitennis’ era presente, per rispondere alle domande dei giornalisti.

Potete entrambi dirci quanto è stressante vincere questo torneo?

Simone Bolelli: “Sì, siamo molto felici. È stata una settimana con tante emozioni. Penso che io e Andrea abbiamo giocato un tennis incredibile questa settimana. Abbiamo avuto un primo turno complicato in cui abbiamo annullato match point, potevamo essere a casa una settimana fa e invece adesso siamo qui con il trofeo. Penso che abbiamo alzato il nostro livello passo dopo passo, partita dopo partita e oggi abbiamo giocato un tennis incredibile, molto aggressivo. Abbiamo servito molto bene e siamo una delle coppie più toste al momento. Siamo molto felici per questa vittoria, è una grande emozione, sono felice per me, per la mia famiglia, per il nostro team, per Wave, se lo merita. E si va avanti”.

Andrea Vavassori: “È una sensazione bellissima. Quando abbiamo iniziato a giocare insieme uno dei nostri sogni era vincere uno di questi titoli e Simone ha vinto tantissime cose in carriera ma gli mancava questo Masters 1000, quindi finalmente ce l’ha fatta e l’abbiamo fatto insieme ed è ancora più speciale per noi. Come ho detto durante la cerimonia del trofeo, sono molto orgoglioso di lui. È uno dei momenti più difficili e lui ha giocato un tennis incredibile. Penso che sia una storia da raccontare agli altri, perché il tennis è importante per noi ma ci sono cose più importanti, e dedicare questo torneo a suo padre è una delle cose più belle che potesse fare in questo momento. Sono molto orgoglioso di lui e penso che ce lo meritiamo, perché lavoriamo duro e siamo lì l’uno per l’altro in ogni momento, quindi significa davvero tanto”.

Complimenti ragazzi, grande torneo. Andre, innanzitutto ti sei tolto la scimmia dalla spalla: primo Masters, hai vinto tipo undici titoli di doppio. Loro ti avevano battuto tipo quattro volte di fila, compresa la finale dell’Australian Open. Siete amici, ma che mi dici della rivincita?

Andrea Vavassori: “Quando abbiamo perso la terza finale in uno Slam è stato uno dei momenti più difficili della mia carriera, perché penso che avessimo giocato una grande finale. Ho postato qualcosa sulla rivincita qualche giorno dopo, loro sono un team incredibile”.

“Come ha detto Henry ci vediamo ogni settimana e penso che sì, ci sia una rivalità, ma è un piacere condividere il campo con questi ragazzi. La generazione di doppisti che sta arrivando è fatta di grandi persone. Diciamo sempre che è come un circo, siamo insieme dieci mesi all’anno in giro per il mondo, e avere brave persone attorno è bello, magari non una vera amicizia ma sempre rispetto tra di noi. È stato molto duro anche perdere due volte contro di loro quest’anno in due semifinali, ma penso che stiamo giocando un grande tennis e dobbiamo continuare così e andare avanti”.

Un’ultima cosa, Simone: so che hai parlato di tuo padre. Come si chiama e cosa sta succedendo esattamente?

Simone Bolelli: “Sta affrontando un momento davvero molto difficile, ha una brutta malattia in questo momento. Cerchiamo di farlo stare meglio ma è dura, però lui non molla, sta lottando e vedremo se riuscirà a stare meglio. È sempre difficile per noi, viaggiamo sempre, non siamo spesso a casa, quindi quando succedono queste cose non è facile conviverci. Però ho amici, ho Wave, ho tante persone attorno a me che mi aiutano, e questo è molto importante”.

Vanni Gibertini: È arrivata e li avete fatti neri, non sapevano più dove rispondere. Come ci siete riusciti?

Andrea Vavassori: “Penso che sicuramente lo studio delle partite aiuti tanto e il fatto di completarci a livello di coppia, come giocatori, avere tante soluzioni. Una delle nostre idee era quella di giocare l’opposto di quello che loro si aspettavano, soprattutto nella direzione dei servizi e negli schemi. Ci sono tanti piccoli dettagli che fanno la differenza e a volte si decide davvero per pochi punti. Abbiamo avuto due punti secchi nel primo set da fronteggiare sul nostro servizio”.

“Ho fatto un po’ fatica nel primo game perché c’era il sole proprio sulla testa, e Simo è stato molto bravo su un altro punto secco, ha fatto un dritto pazzesco incrociato e a volte la partita alla fine si decide su questi punti qui. Anche iniziare il secondo set con una sua risposta incredibile fa la differenza. Vedevamo che oggi facevano fatica al servizio, hanno messo poche prime, hanno fatto due doppi falli che sono costati parecchio nel secondo set. Però siamo stati bravi a non smettere mai di spingere sull’acceleratore, a continuare a tenerli sotto e penso che la nostra energia abbia fatto la differenza. Avevamo una forte motivazione per vincere questo titolo e penso che ci abbia aiutato“.

Secondo te ha avuto anche un’influenza il fatto che non siete mai stati in svantaggio, avete fatto il break subito nel primo set?

Andrea Vavassori: “In questo tipo di partite avere il break di vantaggio è tanta roba. Per come giochiamo noi, se siamo avanti siamo ancora più decisivi. Abbiamo alzato i giri anche in risposta, abbiamo avuto la possibilità di spingere spesso noi e abbiamo alternato con tanti lob che hanno fatto la differenza. Ci siamo uno per l’altro, siamo lì, e sicuramente giocare tante partite insieme aiuta in questi momenti perché tutto si decide in questi punti salienti. Come ha detto Simone, ci siamo salvati al primo turno, i primi turni sono sempre difficili. L’anno scorso abbiamo perso sei primi turni nei Masters 1000, abbiamo tanti zeri da togliere e quindi vincere un titolo così è una grandissima motivazione”.

Secondo te c’è più cameratismo nell’ambiente dei doppisti rispetto al singolare?

Andrea Vavassori: “Non lo so, il cameratismo… sinceramente non essendo nelle scarpe di un singolarista non lo so, però sicuramente tra di noi c’è molto rispetto e penso che la nuova generazione di doppisti si stia facendo avanti, ci sono tanti ragazzi giovani e il livello è cresciuto tanto. Si può perdere con chiunque, si può vincere con chiunque. Il doppio si decide davvero su pochi dettagli e penso che sia un gioco divertente, perché il singolare è sicuramente più fisico, ci sono tante battaglie, partite che possono durare anche tre ore”.

“Però il doppio è un gioco che si può vendere bene perché è molto veloce e richiede altre qualità: stare molto vicino alla rete, servire molto bene, rispondere forte, giocare il lob, giocare di fino. Sono cose che magari si vedevano di più nelle generazioni passate, ma sono aspetti che piacciono alla gente: vedere le voleé, vedere punti un po’ più estrosi rispetto al singolare. Penso che sia una bella vetrina per il nostro sport“.

Adesso, ovviamente, a parte le Finals di Torino per la terza volta, lo Slam per adesso è ancora rimandato, è ancora scappato. C’è qualche altro obiettivo che vi siete posti?

Andrea Vavassori: “Con il livello che abbiamo andiamo a ogni torneo per vincerlo. Sappiamo che possiamo vincere qualsiasi torneo, ma possiamo anche perdere, quindi sicuramente lo Slam è un obiettivo, arrivare numero uno è un obiettivo. Cerchiamo di fare il nostro meglio, di dare il massimo, non è facile essere al 100% ogni settimana. Dobbiamo sfruttare questi momenti e spingere sull’acceleratore quando possiamo. Siamo un grande doppio, siamo cresciuti tanto, stiamo lavorando sul nostro gioco per migliorarci e dobbiamo rimanere sulla nostra strada, consapevoli che può succedere di tutto e che possiamo vincere”.

Sarebbe meglio Roma o uno Slam?

Andrea Vavassori: “Uno Slam. Dopo quelle tre finali maledette, vincere uno Slam sarebbe il massimo. Però Roma sì, se devi scegliere un torneo dopo gli Slam è Roma, Roma è Roma. Anche le Finals sarebbero bellissime. Abbiamo dato una bella mazzata alla classifica della Race adesso. Se pensi che due mesi fa perdevamo al primo turno all’Australian Open, una partita molto difficile contro due giocatori che hanno giocato molto bene. E adesso siamo qui, dopo un titolo 500, due semifinali, aver saltato anche Indian Wells insieme e aver vinto questo titolo qui è tanta roba. Ce lo godiamo”.