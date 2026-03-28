WTA Miami: Gauff allunga la partita, ma Sabalenka completa il Sunshine Double

[1] A. Sabalenka b. [4] C. Gauff 6-2 4-6 6-3

Aryna Sabalenka è sempre più sul tetto del mondo: la bielorussa ha sconfitto con lo score di 6-2 4-6 6-3 la padrona di casa Coco Gauff, che ha acceso le speranze del pubblico statunitense dopo un infuocato finale di secondo set, il primo concesso nel torneo di Miami. La numero uno del mondo ha confermato il suo status di pluricampionessa cancellando repentinamente la debacle, e rasentando la perfezione nella volata finale. La tigre di Minsk è la prima tennista del circuito a completare l’impresa del Sunshine Double dopo Iga Swiatek, l’ultima a riuscirci nel 2022. Adesso sono cinque le donne nella storia del tennis a far parte di quest’élite: Sabalenka, Swiatek, Azarenka, Clijsters e Graf.

Il singolare femminile ha ufficialmente conosciuto la campionessa del 2026, che poi è la stessa dell’anno precedente. Ma il torneo di Miami “rischia” di veder completare altri due Sunshine Double nella stessa edizione, oltre a quello appena conquistato da Aryna. Nel doppio femminile Siniakova e Townsend ne hanno l’opportunità – in caso di vittoria su Errani e Paolini – così come Jannik Sinner nel singolare maschile. Tra lui e la doppietta Indian Wells/Miami c’è soltanto Jiri Lehecka.

Primo Set: Difficile far meglio per Sabalenka. Gauff brancola nel buio

Terrificanti i primi scorci di match per la padrona di casa Coco Gauff. La numero uno del mondo inizia la finalissima con il solito spirito da guerriera, e in un paio di minuti acciuffa il primo break del match. Sgranchitasi le gambe dopo un avvio complicato, la statunitense incomincia a proporre tatticamente qualcosa di interessante. Accetta l’estrema difesa, con Aryna sempre al comando dello scambio, ma rintuzza bene gli attacchi inducendo Sabalenka all’errore. I segnali incoraggianti di Coco, però, durano pochissimo. La velocità al servizio della statunitense non è altro che un invito a nozze per bielorussa, che picchia la pallina gialla senza sosta (e senza pietà). Gauff è costantemente in ritardo nell’impatto e non può fare miracoli contro la dominatrice del circuito femminile.

FLYING out the blocks 👏@SabalenkaA makes a lightning quick start to this Miami Open final 💪#MiamiOpen pic.twitter.com/16IvJaMzjn — wta (@WTA) March 28, 2026

Nel quinto game, la campionessa di Indian Wells pare indirizzata verso il doppio break di vantaggio, ma la statunitense si arrampica sugli specchi piazzando un paio di buone battute a uscire che colgono impreparata Aryna. La padrona di casa si concede un attimo di respiro, restando in scia – ma pur sempre in svantaggio di un break – alla bielorussa, che game dopo game va in crescendo, comandando con un bimane velenosissimo. La costante ricerca dell’estrema profondità e delle righe laterali manda totalmente fuori fase Coco, impossibilitata a replicare ai colpi perfetti della numero uno. Quest’ultima sigla il doppio sorpasso nel settimo game. Inevitabile il crudele 6-2 nel primo parziale.

Secondo Set: Gauff stringe i denti e poi sorprende Sabalenka, la finale di Miami va al terzo

La numero 4 del mondo impiega ogni strumento necessario per restare a galla, e soprattutto, mettere subito il muso avanti nel secondo set. Così è. Coco riesce a tenere il turno di servizio – mai banale contro questa Sabalenka -, inviando un segnale alla bielorussa. Mentre Aryna mostra, per la prima volta nell’incontro, di essere umana. Sopraggiungono i primi errori da matita rossa per la numero uno del seeding, provenienti proprio dal colpo più brillante di oggi: il rovescio. Gauff vede arrivare le prima palle break in suo favore. Coinvolge il pubblico, si carica, ma al momento di far male all’avversaria si accartoccia sul suo bimane, gettando via una ghiotta occasione.

Il quinto game del secondo parziale rischia di diventare uno psicodramma per il prodigio di Delray Beach. La vincitrice dell’ultimo Roland Garros acquisisce grande sicurezza da fondo campo, volando spedita verso la conquista di un gioco apparentemente transitorio. Basta un nonnulla, però, per far scattare la miccia nella testa della statunitense, che commette un doppio fallo perdendo subito il flow. Ne consegue una palla break pericolosissima in favore di Aryna, ma Gauff ha la forza di ritrovare un pizzico di lucidità, salvandosi dal disastro. L’americana convive tra continui alti e bassi, tra vincenti e doppi falli. Ma ha coraggio da vendere, e dall’altra parte, Sabalenka, qualcosa concede.

Si procede on serve, ma con Coco avanti nel punteggio. Ciò mette un filo di pressione alla numero uno del mondo, che stupisce tutti commettendo il patatrac nel decimo game. Da 30-0, si irrigidisce, subendo ogni colpo della scatenata Gauff, e stampando ogni rovescio in rete. La bolgia statunitense sostiene a gran voce la beniamina di casa, che pareggia il conto dei set (6-4).

Terzo Set: break in apertura fatale, Sabalenka batte Gauff ed è ancora campionessa a Miami!

La tigre di Minsk impiega pochissimo per ristabilire le gerarchie dopo un disastroso finale di secondo set. Sabalenka torna ad essere una furia, e in men che non si dica breakka Gauff, condizionata dall’onnipresente doppio fallo durante il proprio turno di battuta. Coco prova a non perdersi d’animo, ma Aryna smette di concedere qualsiasi tipo di possibilità di rientro all’avversaria, viaggiando su percentuali altissime al servizio. Anche la padrone di casa, in realtà, si mette sui binari dopo il break concesso in apertura.

Il terzo parziale infatti, al contrario di un secondo parecchio vivace e sorprendente – sul finale -, diventa un filo monotono. Il game più “vibrante” del set decisivo, probabilmente, è il nono, nonché l’ultimo. Gauff, oramai con le spalle al muro, prova le ultime disperate mosse per darsi un’ultima chance per breakkare Aryna, ma una discesa a rete sconclusionata si rivela fatale per Coco. Sul match point, quest’ultima disperde il rovescio in corridoio, consegnando la corona alla bielorussa. La prima a completare il Sunshine Double dopo Iga Swiatek.