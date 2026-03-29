ATP Miami LIVE: Sinner e Lehecka in campo. Errani/Paolini sul Grandstand

Terzo scroscio della giornata

Quando quasi tutto era pronto per l’ingresso in campo di Sinner e Lehecka, il terzo scroscio della giornata ha bagnato lo stadio che era stato asciugato.

Gli organizzatori hanno lasciato in campo gli asciugatori per mantenere la zona di fondocampo il più asciutto possibile.

Ma sarà una lunga giornata