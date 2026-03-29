ATP Miami LIVE: Sinner e Lehecka in campo. Errani/Paolini sul Grandstand

Sinner sceglie di rispondere
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere
Sinner e Lehecka in campo
Temperatura 21 gradi centigradi, umidità 82%. Con quasi 90 minuti di ritardo i giocatori sono entrati in campo
Star Spangled Banner
Archiviato anche l’inno nazionale americano, siamo arrivati al momento dell’ingresso dei giocatori
Tutto pronto
C’è anche un pallido sole che sta facendo capolino. L’ingresso in campo dei giocatori dovrebbe essere imminente.
C’è una piccola cellula di maltempo diretta verso Miami Beach, una quindicina di chilometri a sud di Miami Gardens, e una più grande che sta attraversando Boca Raton, circa 50 chilometri più a nord. Speriamo di rimanere nel mezzo.
Orario target 16.15 locali (22.15 italiane)
Gli organizzatori sperano di iniziare i due incontri alle 16.15 locali. Il cielo è ancora grigio sopra Miami Gardens, ma il radar offre motivi di moderato ottimismo.
Almeno altri 30 minuti
Sono rientrati in campo gli asciugatori, sia quelli a motore sia i VAPTR per rimuovere più velocemente l’acqua e si spera che si possa ricominciare.
Il radar mostra una zona relativamente libera davanti a Miami Gardens, si dovrebbe poter quantomeno iniziare la partita
Quarto scroscio
Dopo solo qualche minuto di pausa, la pioggia ha ripreso a cadere sull’Hard Rock Stadium. Addirittura gli asciugatori sono stati lasciati sul campo per poter riprendere più velocemente.
La situazione è molto fluida, le nubi che arrivano dalle Bahamas transitano velocemente e sembrano essere meno dense sull’Oceano.
Qui sotto le immagini del radar (il pallino verde al centro è l’Hard Rock Stadium)
Terzo scroscio della giornata
Quando quasi tutto era pronto per l’ingresso in campo di Sinner e Lehecka, il terzo scroscio della giornata ha bagnato lo stadio che era stato asciugato.
Gli organizzatori hanno lasciato in campo gli asciugatori per mantenere la zona di fondocampo il più asciutto possibile.
Ma sarà una lunga giornata
Doppio femminile spostato sul Grandstand
A causa della pioggia che ha disturbato il programma a Miami, la finale del doppio femminile tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend è stata spostata sul Grandstand. Il match è stato sospeso sul 6-5 in favore di Siniakova/Townsend nel primo set, 40-0 con Paolini al servizio
LIVE Sinner-Lehecka
Amiche ed amici di Ubitennis, buonasera e benvenute/i alla diretta LIVE scritta del match tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valevole per la finale del Miami Open 2026, secondo Masters 1000 stagionale (almeno al maschile). Il ceco vuole il primo titolo a questo livello, mentre per il n. 2 del mondo c’è in palio il Sunshine Double.