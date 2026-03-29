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ATP Miami LIVE: Sinner e Lehecka in campo. Errani/Paolini sul Grandstand

Segui con noi il LIVE del match tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, finale del Miami Open 2026: il n. 2 punta al Sunshine Double

Di Redazione
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Miami 2026 (foto X @MiamiOpen)

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

A few seconds ago29/03/2026 22:27

Sinner sceglie di rispondere

Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere

5 min ago29/03/2026 22:23

Sinner e Lehecka in campo

Temperatura 21 gradi centigradi, umidità 82%. Con quasi 90 minuti di ritardo i giocatori sono entrati in campo

8 min ago29/03/2026 22:20

Star Spangled Banner

Archiviato anche l’inno nazionale americano, siamo arrivati al momento dell’ingresso dei giocatori

14 min ago29/03/2026 22:14

Tutto pronto

C’è anche un pallido sole che sta facendo capolino. L’ingresso in campo dei giocatori dovrebbe essere imminente.
C’è una piccola cellula di maltempo diretta verso Miami Beach, una quindicina di chilometri a sud di Miami Gardens, e una più grande che sta attraversando Boca Raton, circa 50 chilometri più a nord. Speriamo di rimanere nel mezzo.

34 min ago29/03/2026 21:54

Orario target 16.15 locali (22.15 italiane)

Gli organizzatori sperano di iniziare i due incontri alle 16.15 locali. Il cielo è ancora grigio sopra Miami Gardens, ma il radar offre motivi di moderato ottimismo.

59 min ago29/03/2026 21:29

Almeno altri 30 minuti

Sono rientrati in campo gli asciugatori, sia quelli a motore sia i VAPTR per rimuovere più velocemente l’acqua e si spera che si possa ricominciare.

Il radar mostra una zona relativamente libera davanti a Miami Gardens, si dovrebbe poter quantomeno iniziare la partita

1 hr 13 min ago29/03/2026 21:15

Quarto scroscio

Dopo solo qualche minuto di pausa, la pioggia ha ripreso a cadere sull’Hard Rock Stadium. Addirittura gli asciugatori sono stati lasciati sul campo per poter riprendere più velocemente.

La situazione è molto fluida, le nubi che arrivano dalle Bahamas transitano velocemente e sembrano essere meno dense sull’Oceano.

Qui sotto le immagini del radar (il pallino verde al centro è l’Hard Rock Stadium)

1 hr 26 min ago29/03/2026 21:02

Terzo scroscio della giornata

Quando quasi tutto era pronto per l’ingresso in campo di Sinner e Lehecka, il terzo scroscio della giornata ha bagnato lo stadio che era stato asciugato.
Gli organizzatori hanno lasciato in campo gli asciugatori per mantenere la zona di fondocampo il più asciutto possibile.
Ma sarà una lunga giornata

2 hr 42 min ago29/03/2026 20:46

Doppio femminile spostato sul Grandstand

A causa della pioggia che ha disturbato il programma a Miami, la finale del doppio femminile tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend è stata spostata sul Grandstand. Il match è stato sospeso sul 6-5 in favore di Siniakova/Townsend nel primo set, 40-0 con Paolini al servizio

4 hr 46 min ago29/03/2026 18:42

LIVE Sinner-Lehecka

Amiche ed amici di Ubitennis, buonasera e benvenute/i alla diretta LIVE scritta del match tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valevole per la finale del Miami Open 2026, secondo Masters 1000 stagionale (almeno al maschile). Il ceco vuole il primo titolo a questo livello, mentre per il n. 2 del mondo c’è in palio il Sunshine Double.

Sezioni
Sinner sceglie di rispondereSinner e Lehecka in campoStar Spangled BannerTutto prontoOrario target 16.15 locali (22.15 italiane)Almeno altri 30 minutiQuarto scroscioTerzo scroscio della giornataDoppio femminile spostato sul GrandstandLIVE Sinner-Lehecka
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