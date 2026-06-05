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Roland Garros: forfait last minute di Arnaldi! Sarà finale Zverev-Cobolli

A pochi minuti dall'inizio della semifinale, l'annuncio è arrivato dagli altoparlanti sul Philippe Chatrier

Di Gianluca Sartori
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Matteo Arnaldi - Roland Garros 2026 (x @rolandgarros)
Matteo Arnaldi - Roland Garros 2026 (x @rolandgarros)

Notizia scioccante dell’ultimo minuto che arriva da Parigi: quando erano le 18.35, gli altoparlanti del Philippe Chatrier hanno annunciato che Matteo Arnaldi ha dato forfait pochi minuti prima della semifinale del Roland Garros contro Flavio Cobolli. Stando a quanto comunicato dagli organizzatori, ci sarebbe un virus dietro al ritiro del giocatore ligure. Secondo quanto comunicato, tutti gli spettatori avranno un rimborso del loro biglietto. Sarà dunque Cobolli a contendere il titolo del Roland Garros 2026 a Zverev. I due protagonisti italiani hanno commentato quanto accaduto in conferenza stampa.

Qui le parole di Arnaldi

Qui le parole di Cobolli

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